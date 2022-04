Ha lasciato un ricordo indelebile tra quanti l’hanno conosciuta, avuta accanto per tanti anni di servizio presso il Corpo della Polizia Municipale di Matera. E gli amici dell’Associazione nazionale Polizia Locale d’Italia (Anvu) hanno deciso di ricordarla domani, 22 aprile, con il primo memoriale dedicato a Lucia Acquafredda,la prima donna entrata a far parte dei Vigili Urbani nella Città dei Sassi. Nel comunicato obiettivi e dettagli della giornata.

COMUNICATO STAMPA

ANVU

L’associazione Nazionale Polizia Locale d’Italia organizza per il giorno 22 Aprile 2022 presso Casa Cava dalle ore 9 alle 13.00, il I° Memorial Lucia Acquafredda per ricordare la figura dell’ex Vice Comandante della Polizia Locale di Matera scomparsa di recente all’età di 72 anni. Il Maggiore Lucia Acquafredda è stata la prima donna ad entrare nel 1980 nel corpo della Polizia Locale della città e per oltre 35 anni ha coordinato l’attività operativa alle dipendenze di diversi comandanti, garantendo in ogni circostanza disponibilità ed impegno all’Amministrazione Comunale. Nel corso della mattinata sarà svolta un’attività di formazione sul codice della strada.

Egidio Cuscianna consigliere nazionale ANVU.