1° Marzo a Matera esperienza immersiva per attraversare la città e ridefinire i propri confini con la creatività

Domenica 1° marzo 2026, la Città dei Sassi ospiterà “Borderless”, un laboratorio esperienziale, della durata di un’intera giornata, ideato per chi desidera esplorare le proprie profondità e superare blocchi creativi e relazionali. Nato dalla collaborazione tra Netural Coop e Ambasceria Cult, dopo il successo dell’edizione di Gorizia, approda in Basilicata.

Il laboratorio è rivolto a chiunque cerchi un nuovo benessere personale, a chi vuole attraversare la città con occhi nuovi, a chi vuole stringere nuove relazioni e particolarmente indicato a docenti, educatori, professionisti della relazione d’aiuto in cerca di nuove ispirazioni e competenze professionali.

Attraverso parti teoriche, esercizi pratici ed esperienze all’aperto, i partecipanti lavoreranno sui propri “confini”: non solo barriere, ma spazi di definizione e comunicazione del sé.

Modalità di partecipazione

Tutti i dettagli e le modalità di iscrizione sul sito di Ambasceria Cult https://www.ambasceriacult.it/prodotto/borderless-esperienza-creativa-e-formativa-matera-1-marzo-2026/

Posti limitati!

L’invito dei formatori alla comunità

“I confini non sono solo barriere, ma lo spazio in cui definiamo chi siamo” spiega Marta Pesamosca, arteterapeuta e formatrice del team di Ambasceria Cult. “Imparare a riconoscerli attraverso la creatività permette di migliorare il nostro benessere e il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Non servono competenze artistiche: serve solo la voglia di lasciarsi stupire da una nuova prospettiva su sé stessi e sui luoghi che ci circondano. E in particolare per professionisti come docenti, educatori e psicologi, comprendere le distinzioni tra arte, creatività ed espressività permette di creare programmi didattici ed educativi mirati, che sviluppano competenze personali e professionali ”

“Borderless” aggiunge Andrea Paoletti, Presidente dell’Impresa Sociale Netural Coop “non è solo un invito per chi visita la Basilicata, ma una chiamata alla comunità locale per cambiare prospettiva in tutti i sensi: fisico, emotivo e progettuale. Ogni luogo visitato offrirà uno spunto per esplorare i temi di identità, memoria e visione futura, trasformando il paesaggio quotidiano dei Sassi in uno spazio di ispirazione inedita.”

Programma

Ore 9.30 Incontro presso Piazza Vittorio Veneto, per l’inizio del percorso e la consegna ai partecipanti di un kit creativo.

Ore 10.00 Esplorazione creativa dei Sassi di Matera attraverso foto, scrittura e disegno per stimolare la percezione sensoriale e favorire la connessione con il luogo e con se stessi.

Ore 11.30 Esplorazione dei confini personali e professionali attraverso l’interazione con il contesto urbano e naturale.

Ore 13.30 Light Lunch: un momento di convivialità e condivisione del cibo presso Casa Netural, per alimentare la relazione e il benessere comune.

Ore 15.00 Laboratorio creativo volto a superare i blocchi interiori e a sperimentare nuove modalità espressive.

Ore 17:30 Condivisione finale delle creazioni e riflessioni emerse.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori scrivendo a info@ambasceriacult.it contattando il numero +39 3385452199

APPROFONDIMENTI

Ambasceria Cult è uno spazio di espressione creativa, bellezza e cura di sé.

Sviluppa e coordina laboratori e attività espressive, creative e trasformative che pongono l’attenzione sul processo creativo piuttosto che sul prodotto finale, sulla creazione espressiva come mezzo per esplorare emozioni, e aumentare la fiducia in sé e nelle proprie capacità, migliorando e promuovendo le connessioni con il contesto che ci circonda.

Netural Coop è un’impresa sociale, creativa e culturale specializzata in consulenza, progettazione di servizi e sviluppo di processi e prodotti innovativi, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale di territori, comunità e imprese promuovendo innovazione sociale e sostenibilità. Forte di una solida esperienza nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale attraverso soluzioni sociali e digitali, Netural Coop genera impatti positivi e contribuisce alla creazione di nuove economie e nuove narrazioni per i luoghi in cui opera. Ha sede a Matera e a Gorizia, città in cui ha dato avvio ai progetti di coworking e coliving Casa Netural.

Casa Netural è un’associazione di promozione sociale. Una comunità e un hub culturale che dal 2012 è impegnato nella costruzione di una comunità collaborativa, consapevole ed attiva sui temi di innovazione sociale, inclusione, sostenibilità, cultura e partecipazione. Ogni mese organizza momenti di incontro per stimolare l’immaginazione civica, scambiare saperi e competenze e generare un sapere diffuso, innescare dibattiti costruttivi tra comunità, imprese, scuole e istituzioni, e promuovere una nuova cultura delle relazioni. https://www.benetural.com/casa-netural-matera/