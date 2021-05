Un uomo tutto d’un pezzo, che seppe battere a pugno chiuso…arroganza, prevaricazioni, battendosi contro padroni e dittatori, per i braccianti di Terra di Puglia e poi in Parlamento, ma senza dimenticare che il lavoro ha una ”Camera” di confronto e di lotta che deve combattere sempre per uguaglianza, giustizia, legalità, diritto al lavoro.



Peppino Di Vittorio, primo segretario della Cgil, resta un faro nella lotta dei braccianti meridionali e nella memoria del 1 maggio. A Bari lo hanno ricordato con la deposizione di una corona di fiori alla lapide di piazza Chiurlia. Una parola, un pensiero, un esempio da non dimenticare per il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, della Cgil Bari, Gigia Bucci, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della giunta regionale Michele Emiliano, cittadini, compagni, compagne come Manuela Taratufolo(ex segretario cgil matera) che ci ha inviato le foto della cerimonia.