Un video che gira,quello di Mimmo Conte di Gommalaccateatro che denuncia la paradossale situazione dei lavoratori dal vivo della Basilicata, fermi da tre anni e con 1 milione di euro della Regione Basilicata da ”sbloccare” per consentire a tante realtà di tornare sul palco o in piazza. E quella denuncia https://it-it.facebook.com/reteteatro41/videos/290317576045449/?t=5 dovrebbe, speriamo, far riflettere quanti a vuoto, con slogan senza progetti e contenuti, dicono di voler rianimare l’economia e la filiera turistica, che ha nell’offerta culturale una freccia consistente, creativa, da utilizzare per recuperare fette di mercato. La legge c’è. Il percorso con la programmazione per Matera 2019 venne avviato, ma stranamente i lavoratori dello spettacolo sono diventati improduttivi. Li abbiamo visti in piazza,ovunque, protestare con la maschera della disperazione durante le fasi della doppia crisi da covid denunciare ai Governi nazionale e locali, la disparità di trattamento, da figli e figliastri, per riprendere a lavorare. Una tragicommedia…da teatro dei burattini con luci a lume di candela e sipario dai colori funerei. Il 1 maggio è anche questo.



Vorreste farvi un'idea di come dovrebbe funzionare il sistema Spettacolo dal Vivo in Basilicata?

Guardate questo video.

Da tre anni circa Niente Funziona.

