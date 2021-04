Lo spirito degli operatori economici delle due zone per insediamenti artigianali e produttivi (Paip) di Matera è quello della crisi da covid, tra problemi, fiducia e tanta voglia di guardare avanti. Con quella stessa fede e pazienza che il falegname, e artigiano, san Giuseppe mise in campo nella sua bottega per contribuire a un disegno di rinascita che avrebbe cambiato il mondo. Ed è quello che animerà la Santa Messa, organizzata in sicurezza il 1 maggio dal comitato spontaneo, guidato da quel grande cuore di Matera che è Franceschino Santantonio. Ancora una volta pronto a rimboccarsi le maniche, insieme ad altri, per far sentire la voce di quanti vogliono ‘’solo’’ continuare a lavorare senza il peso di una burocrazia e delle politiche degli annunci del ‘faremo, diremo,vedremo’’ che impediscono a tanti di andare avanti e ai giovani di restare, crescere, formarsi una famiglia e produrre reddito e lavoro. Buon 1 Maggio uomini e donne del Paip, per il lavoro e per una Matera che sia autonoma e autorevole nella scelta del proprio futuro.



Comitato spontaneo per il I° Maggio nel Paip

45 anni fa nasceva il PAIP di Matera, tra i primi insediamenti di questo genere e con l’obiettivo di creare spazi adeguati in cui poter organizzare la propria attività imprenditoriale, scommettendo, tutti insieme, imprenditori e amministratori locali, su un progetto di progresso professionale e occupazionale. Le due aree Paip di Matera hanno adesso bisogno più che mai di rilancio e di nuove proposte per la vivibilità, l’ordine e il decoro, partendo da una nuova gestione delle aree e dei servizi alle imprese, introducendo nuove occasioni di sviluppo di scambio tra le imprese e i cittadini. In un momento di crisi post-pandemica poi bisogna saper cogliere le opportunità dalle situazioni scomode e individuare e valutare tutte le possibilità che riconducono a benefici. Gli imprenditori dei due Paip sono riusciti a ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’economia della città di Matera, riuscendo a fare impresa e a rimboccarsi già le maniche per il futuro, dopo le interruzioni dovute alle chiusure governative delle loro attività. Nei due Paip oggi ci sono anche le nuove generazioni di quegli imprenditori pionieri e sono orientati all’innovazione di processo e di prodotto e guardano ai mercati internazionali, ma sicuramente sapranno affrontare la nuova sfida post-pandemica. Anche per fare ciò la fede e la speranza non deve mai mancare. E’ per questo che quale presidente del Comitato spontaneo degli imprenditori delle zone Paip di Matera vi invito a partecipare tutti alla Santa Messa che il 1° maggio 2021, alle ore 11,00, sarà officiata dal Vicario del Arcivescovo, Mons. Filippo Lombardi, nello spazio antistante la Sala Ricevimenti Garden, in Via Primo Maggio, Zona Paip1 di Matera.

Non mancate

Franceschino Santantonio

