1 Maggio: Basta precariato. Ripartire da giovani ,Sud e lavoro

L’articolo 1 della Costituzione è lì, insieme ad altri di una Repubblica, che negli anni ha dovuto e continuerà a fare i conti con gli attacchi subdoli, palesi e spesso favori da ‘’cavalli di Troia’’ che ne minano puntualmente le fondamenta ( sfogliate le pagine di storia e cronaca del Belpaese e vi accorgerete della ricorrente strategia) che oggi si chiamano autonomia differenziata e ‘’provvedimenti’’ a termine, che finiranno con l’alimentare distanze, emarginazione, povertà. E quanto è emerso, in maniera strategica alla vigilia e nella giornata del 1 maggio con le misure approvate dal governo e contestate dai sindacati, con distingui, posizioni nette o di attesa, ne sono una conferma.A Potenza, luogo simbolo di una regione del Mezzogiorno, che perde autonomia, popolazione, servizi e lavoro, scelto da Cgil, Cisl e Uil per la festa nazionale del 1 Maggio, non potevano che riecheggiare i tempi di sempre,compreso quello della giovane Emanuela che ha collezionato in nove anni ben 25 contratti di precariato. Futuro incerto il suo, che favorisce il datore di lavoro, con il timido arrivo della riduzione del cuneo fiscale, ma che non offre prospettive ai giovani per un lavoro certo, a tempo indeterminato. Da noi il precariato è la norma da ‘prendere o lasciare’ : tariffe basse e tutele zero o quasi. Quanta ipocrisia, quando leggiamo gli appelli che non si trova personale per questo o quel settore e magari si taglia il reddito minimo di inserimento ( che comunque aveva bisogno di correttivi) ma senza creare i presupposti per stabilità e trasparenza. L’Italia è il Paese del sommerso, dell’evasione fiscale, ma ci si guarda bene dal tassare gli ‘’extraprofitti’’ di privati e anche di aziende di Stato o compartecipazione statale del settore energetico o delle telecomunicazioni, che hanno sede all’estero. Un paradosso.



I segretari Maurizio Landini ( Cgi), Pierpaolo Bombardieri ( Uil) e Luigi Sbarra (Cisl hanno denunciato anche questo (potete riascoltare e rivedere sui siti social) nel comizio sotto la pioggia in piazza Mario Pagano a Potenza.



Ma per cambiare serve un diluvio costante di lotta, controllo, per incalzare il Governo- di qualsiasi colore e sensibilità esso sia, ieri come oggi- per attuare il diritto e alla dignità del lavoro come è scritto nella Costituzione. Difendiamola e attuiamola tutti i giorni, in Parlamento, nel Paese e in Basilicata dove alla politica degli annunci, della convegnistica elettorale non seguono i fatti. Servono credibilità e riforme concrete per superare la precarietà del lavoro, alimentata da una nuova stagione di buono-lavoro (usate pure voucher se vi va) e da una miriade di provvedimenti flessibili, che non creano affatto opportunità e stabilità per i giovani. Anzi. In piazza c’erano anche loro, provenienti da vari regioni, insieme a quanti l’hanno perso, cercato e lottano per la precarietà, compresa i colleghi della Federazione nazionale della stampa anche a ribadire il diritto a svolgere appieno un servizio vitale per la nostra democrazia.