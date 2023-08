1 e 2 settembre tour nel sud Italia del Coro Farthan di Marzabotto (BO)

Si terranno a Matera venerdì 1 settembre 2023, alle ore 20.00 presso il Giardino delle Monacelle (Via Riscatto) e a Tursi sabato 2 settembre, alle ore 21.30 presso il Santuario di Maria SS. di Anglona, le due tappe lucane del tour nel sud Italia del Coro Farthan di Marzabotto (BO), diretto da Elide Melchioni.

Il tour, che è parte del premio vinto dal coro emiliano al Premio Nazionale “Folk&World”, conclude lo scambio tra Basilicata ed Emilia Romagna iniziato lo scorso mese di ottobre nell’ambito di un progetto promosso dall’Associazione Basilicata Cori in collaborazione con l’Associazione Emiliano-Romagnola Cori: in quell’occasione, i due cori storici della Basilicata, ovvero i Cantori Materani diretti da Alessandra Barbaro e il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina diretto da Carmine Antonio Catenazzo si sono esibiti insieme al coro Farthan in un riuscitissimo concerto nella bellissima Chiesa di Santa Cristina alla Fondazza nel centro storico di Bologna.

In quell’occasione è nata un’intesa perfetta tra i cori e i maestri, Elide Melchioni, Alessandra Barbaro, Carmine Antonio Catenazzo e Francesco Muscolino (Presidente dell’ABACO – Associazione Basilicata Cori) che insieme, come in un accordo perfetto, ripeteranno l’esperienza in questi due concerti toccando brani di diverse epoche storiche nonché della tradizione popolare.

In particolare, venerdì 1 settembre saranno i due cori materani, i Cantori Materani diretti da Alessandra Barbaro e il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina diretto da Carmine Antonio Catenazzo, a condividere il palco con il Coro Farthan, mentre il 2 settembre sarà il Coro Polifonico Regina Anglonensis di Tursi diretto da Francesco Muscolino a fare gli onori di casa.

Saranno momenti di grande spessore musicale e culturale, nell’auspicio che la Associazione Basilicata Cori possa intrecciare nuovi rapporti con altre regioni italiane, per una maggiore promozione della musica corale, anche tra i giovani e i giovanissimi.