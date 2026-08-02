1 AGOSTO. Controlli in volo e su strada dell’Arma nel Materano

Quattro occhi, ripete un vecchio adagio, vedono meglio di due…e con i Carabinieri quella opportunità si moltiplica con elicotteri, autopattuglie e militari a verificare che in una giornata da bollino nero, come il 1 agosto, tutto vada per il meglio. Ed è quello che hanno fatto le compagnie dell’Arma di Pisticci e Policoro con il supporto del 6° elinucleo di Bari. E i risultati, come riporta la dettagliata nota riassuntiva del servizio svolto, sono venuti. Decine di controlli su persone e veicoli sequestrati, con l’impiego di unità cinofile per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, e in sintesi- per citare quanto è stato ”contabilizzato”- violazioni al Codice della Strada contestate, tra cui la guida senza patente, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa e l’omessa revisione periodica;



IL COMUNICATO STAMPA

In volo e su strada, l’Arma dei Carabinieri veglia sul meritato riposo dei cittadini e per la serenità di chi viaggia

Un maxi-servizio straordinario di controllo del territorio firmato dalle Compagnie di Policoro e Pisticci, con il supporto del 6° Elinucleo di Bari, delle Unità Cinofile e dei Carabinieri Forestali, ha garantito la prevenzione dei reati e la sicurezza stradale lungo le arterie del litorale ionico, la tutela dell’ambiente e soprattutto la prevenzione degli incendi, anche in considerazione che il 9 luglio dello scorso anno si sfiorò la tragedia. Quel giorno un vasto e violento incendio boschivo distrusse la bellissima pineta di Metaponto, dove le fiamme altissime presero d’assedio anche i villaggi turistici. Oltre duemila persone furono soccorse e messe in salvo, grazie all’efficace catena di soccorso della Protezione Civile, con i Carabinieri in prima linea per coordinare complesse ed eroiche operazioni di evacuazione, gettandosi oltre la coltre di fumo nero e l’aria irrespirabile, non esitarono a raggiungere intere famiglie per metterle al sicuro, anche via mare.

Le vacanze rappresentano il momento più atteso dell’anno, un periodo di meritato riposo in cui famiglie, giovani e turisti cercano serenità, spensieratezza e contatto con la natura. Proprio per permettere a tutti di godere in piena tranquillità di queste giornate, l’Arma dei Carabinieri ha confermato e rafforzato la propria presenza costante sul territorio, facendosi trovare pronta nei punti nevralgici della provincia di Matera.



Il 1° agosto, in giornata da bollino nero, in concomitanza con i flussi di traffico più intensi diretti verso le località balneari della costa metapontina, le Compagnie Carabinieri di Policoro e Pisticci, con le Stazioni dipendenti e i Nuclei Radiomobile, hanno attuato un articolato servizio coordinato di prevenzione e controllo della circolazione stradale. Un dispositivo imponente, concepito non solo per contrastare l’illegalità, ma soprattutto per offrire una presenza visibile, rassicurante e vicina alle esigenze di chi viaggia.

Una rete di protezione integrata: terra, cielo e tutela dell’ambiente

Per garantire un’azione capillare e ad ampio raggio, al fianco della componente territoriale sono intervenuti i reparti specializzati dell’Arma:

§ Supporto Aereo dall’Alto: L’elicottero del 6° Elinucleo Carabinieri di Bari Palese ha sorvolato le principali arterie stradali e la fascia costiera, svolgendo un’efficace attività di aerocooperazione con le pattuglie a terra per il monitoraggio dei flussi di traffico e la prevenzione dei reati;

§ Unità Cinofile: I cani specializzati antidroga ed antiesplosivo hanno affiancato i militari nei posti di controllo strategici e nelle verifiche mirate.

§ Carabinieri Forestali e Antincendio Boschivo (A.I.B.): A tutela dell’inestimabile patrimonio naturalistico del litorale, 4 pattuglie dei Carabinieri Forestali hanno vigilato in aerocooperazione con il velivolo dell’Arma nelle aree verdi a maggior rischio di incendio boschivo, garantendo un presidio fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente.



I Risultati Operativi del Servizio Coordinato

L’intensa attività di controllo ha permesso di conseguire importanti risultati sul fronte della sicurezza pubblica, del contrasto allo spaccio di stupefacenti e del rispetto del Codice della Strada:

I Numeri del Dispositivo Messo in Campo

§ 10 pattuglie impiegate sul terreno (8 dell’Organizzazione Territoriale e 2 dei Carabinieri Forestali);

§ 1 Unità Aerea (Elicottero del 6° Elinucleo);

§ 1 Unità Cinofila specializzata;

§ 96 persone identificate;

§ 63 veicoli sottoposti a verifica;

§ 7 perquisizioni complessive (5 personali e 2 domiciliari).

Contrasto all’Illegalità e agli Stupefacenti

§ Inosservanza delle prescrizioni e spaccio: Un soggetto già sottoposto alla detenzione domiciliare è stato deferito poiché trovato in possesso di una Carta d’Identità Elettronica priva di microchip e di una dose di cocaina, un bilancino di precisione e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente.

§ Controlli sullo stazionamento di stranieri: un cittadino straniero con permesso scaduto è stato segnalato alla Prefettura per uso non terapeutico di stupefacenti, poiché trovato in possesso di circa un grammo di hashish.

Sicurezza Stradale e Micromobilità Urbana



Sul fronte della circolazione stradale, la vigilanza si è concentrata sulla prevenzione dei comportamenti di guida più pericolosi e sul rispetto delle norme di sicurezza:

§ 7 violazioni al Codice della Strada contestate, tra cui la guida senza patente, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa e l’omessa revisione periodica;

§ 3 sanzioni specifiche sulla micromobilità, per l’inosservanza della normativa sui monopattini elettrici (Legge 160/2019);

§ Provvedimenti esecutivi: Ritirata 1 carta di circolazione, 1 patente di guida e sottoposto 1 veicolo a sequestro amministrativo.

“Possiamo Aiutarvi”: Una presenza che dona serenità

I risultati conseguiti dimostrano l’efficacia di un modello operativo che unisce la fermezza nel contrasto ai reati al calore dell’ascolto e della presenza quotidiana. In questa estate, residenti e turisti che percorrono le strade della provincia di Matera sanno di poter contare su una guardia attenta e premurosa: un impegno costante che incarna lo spirito più autentico dell’Arma, riassunto nel motto “Possiamo aiutarvi”.