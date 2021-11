Sabato 27 novembre, alle 18.00, gli spazi de La Lopa, in via Bruno Buozzi 13, a Matera, ospiteranno la prima presentazione dal vivo di “007 Operazione suono”, libro edito da Rogiosi e scritto dal giornalista Michelangelo Iossa. E non è un caso che si parta proprio da Matera, città che ha ospitato l’anteprima italiana di “No Time To Die”, ultimo film della saga di James Bond interpretato da Daniel Craig e girato in buona parte proprio nei Sassi di Matera nel 2019. L’autore Michelangelo Iossa sarà intervistato dalla giornalista Rossella Montemurro nel corso della presentazione, realizzata in collaborazione con il Mondadori Bookstore di Matera.

Il pubblico scoprirà la meraviglia di un’opera letteraria che incrocia musica e cinema, racconto e fotografia e che non può mancare nelle librerie degli appassionati di James Bond e delle sue avventure. Il libro, impreziosito dalla prefazione del leggendario Monty Norman, pluripremiato compositore britannico e creatore del James Bond Theme, racconta la storia delle celebri colonne sonore dell’agente segreto più amato di tutti i temi, giungendo fino a “No Time To Die”, brano scritto e interpretato dalla cantante americana Billie Eilish, a cui è stato consegnato il Grammy Award per la miglior canzone scritta per un film.

IL LIBRO

Il suo nome è Bond. James Bond. In concomitanza con l’uscita dell’attesissimo film No Time To Die, venticinquesimo capitolo della saga cinematografica di James Bond, il volume 007 Operazione Suono del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa racconta il mito-Bond in un viaggio nella storia delle colonne sonore e delle canzoni originali tratte dai film dedicati alla spia britannica nata dalla penna di Ian Fleming. Da Shirley Bassey a Billie Eilish, da Adele a Sir Paul McCartney, passando per Tina Turner, Sam Smith, i Duran Duran, Louis Armstrong o Tom Jones, 007 Operazione Suono racconta le canzoni memorabili che hanno accompagnato le imprese cinematografiche di Bond, ma anche i temi orchestrali della saga, dallo strumentale James Bond Theme di Monty Norman alla colonna sonora di No Time To Die del Premio Oscar Hans Zimmer, passando per le leggendarie soundtrack di George Martin, David Arnold, Eric Serra, Michael Kamen, Michel Legrand, Jerry Goldsmith, Thomas Newman, Burt Bacharach e, naturalmente, John Barry.

Il libro è impreziosito dalla prefazione del leggendario Monty Norman, pluripremiato compositore britannico e creatore del James Bond Theme.

L’AUTORE

Michelangelo Iossa, giornalista, scrittore e docente universitario, collabora con alcune delle più prestigiose testate italiane: è contributor del Corriere del Mezzogiorno, storico ‘dorso’ del Corriere della Sera, e di altre testate del gruppo RCS, nonché di trasmissioni televisive e radiofoniche.

Nel corso degli anni ha dedicato al mito-007 numerosi reportage, eventi culturali e special radiofonici. Contributor per Mr. Bond, inserto dedicato a 007 e pubblicato da Live-In Magazine, Michelangelo Iossa è ideatore e coordinatore del James Bond Concert Show, progetto musicale che ha calcato i palchi di alcuni dei più prestigiosi festival musicali e culturali italiani.

Nel 2012 ha coordinato le celebrazioni del 50esimo anniversario del film Agente 007 – Licenza di Uccidere presso l’Ufficio UK Trade & Investment dell’Ambasciata Britannica in Italia.

Tra i più autorevoli biografi dei Beatles – a cui ha dedicato sei differenti volumi tra il 2003 e il 2016 – Iossa ha ricevuto nel 2004 il Premio per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.