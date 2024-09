𝘼𝙩𝙩𝙧𝙖𝙑𝙚𝙧𝙨𝙤, in mostra 33 opere di Vincenza Spiridione

E’ stata inaugurata lunedรฌ 9 settembre la ๐— ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฉ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฝ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, ๐˜ผ๐™ฉ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™‘๐™š๐™ง๐™จ๐™ค a ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ถ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฝ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ, allestita presso le ๐—ฆ๐—ฐ๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฃ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ผ ๐— ๐—ฎ๐—น๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ป๐—ถ – ๐— ๐—ฎ๐—น๐˜ƒ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ถ in ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐——๐˜‚๐—ผ๐—บ๐—ผ ๐—ป.๐Ÿญ๐Ÿฐ (๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ ๐— ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ) a ๐— ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ.

AttraVerso per spiegare il viaggio e il cammino dellโ€™uomo, ha detto l’artista al Vernissage a cui hanno partecipato in tanti. Non solo viaggio in quanto migranti ma viaggio di ogni essere umano perchรฉ ognuno di noi รจ in cammino. Noi del Sud, ad esempio, sappiamo bene che per studiare e lavorare abbiamo la necessitร di spostarci“.



Il viaggio tra i colori le tele e le sculture in bronzo di Vincenza Spiridione รจ davvero un viaggio affascinante perchรจ carico di pennellate semplici con cui l’artista rende il tratto delle linee mentre attraverso le sfumature parla di un tema forte quale quello dei migranti.

“Entra quasi in punta di piedi, con leggerezza, Vincenza, quando dipinge e parla dei migranti spiega Simona Spinella. Il suo รจ un tratto rupestre, nel senso di primitivo, ma allo stesso tempo รจ capace di attraversare con lโ€™arte la tematica delicata dei migranti abbinando a materiali inusuali quali la gomma piuma e la resina nuovi significati.

La mostra, composta da 33 opere realizzate dal 2004 al 2024, รจ stata o๐˜ณ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ป๐˜ป๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ข ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜š๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ช, ๐˜”๐˜Œ๐˜ž๐˜Œ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ข ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ขฬ€ ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ช ๐˜–๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜Š๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ 2019. H๐˜ข, inoltre, ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜™๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜‰๐˜ข๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ข, ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜”๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข, ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜”๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข, ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜‰๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ, ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญโ€™๐˜ˆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ช๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜”๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข – ๐˜๐˜ณ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜”๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข – ๐˜‰๐˜ข๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ข 2019.

La mostra resterร aperta, con ingresso gratuito, fino al 30 Settembre 2024.