𝐏𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟓: WAM! Capolavori di Mozart e Haydn

Il prossimo appuntamento del Prospettive Music Festival 2025 รจ in programma per il 01 giugno 2025, alle Ore ๐Ÿ๐ŸŽ:๐ŸŽ๐ŸŽ a Palazzo Viceconte โ€“ Matera e celebra i capolavori di Mozart e Haydn con un concerto imperdibile che unisce eccellenze artistiche e uno scenario suggestivo.

Protagonista il clarinettista Claudio Mansutti, interprete di fama internazionale, nel celebre Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622 di W. A. Mozart. Sul podio, Giancarlo De Lorenzo, direttore di grande esperienza, che guiderร lโ€™Orchestra di Matera e della Basilicata anche nellโ€™esecuzione della Sinfonia n.10 KV 74 di Mozart e della Sinfonia n.43 โ€œMerkurโ€ di F. J. Haydn.

Il concerto si svolgerร nel magnifico Palazzo Viceconte, partner del Lams in una collaborazione che fonde musica e valorizzazione del patrimonio storico-artistico della cittร .

Programma

W. A. Mozart (1756โ€“1791)

โ€ข Sinfonia n.10 in sol maggiore KV 74

โ€ข Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622

F. J. Haydn (1732โ€“1809)

โ€ข Sinfonia n.43 in mi bemolle maggiore โ€œMerkurโ€, Hob:I:43

Claudio Mansutti โ€“ Clarinetto

Vincitore di numerosi concorsi, ha suonato come solista in sale prestigiose come la Filarmonica di Berlino, la Smetana Hall di Praga, la Carnegie Hall di New York. Collabora con importanti orchestre europee e asiatiche e ha condiviso il palco con ensemble come i Berliner e lo Janรกฤek Quartet.

Giancarlo De Lorenzo โ€“ Direttore dโ€™orchestra

Fondatore dellโ€™Orchestra Vox Aurรฆ, ha diretto orchestre in tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Cappella Paolina del Quirinale, collaborando con celebri solisti e affrontando repertori dal barocco allโ€™opera, fino alla musica contemporanea. รˆ direttore artistico e musicale dellโ€™Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Orchestra di Matera e della Basilicata

Promossa dallโ€™Associazione โ€œR. Dโ€™Ambrosioโ€, รจ una formazione flessibile composta da giovani talenti e professionisti affermati. Si distingue per la qualitร delle sue produzioni e per le collaborazioni con importanti artisti contemporanei. Dal 2018 รจ riconosciuta dal Ministero della Cultura (FUS) e ha partecipato a eventi internazionali come Matera e Plovdiv Capitali Europee della Cultura 2019. Direttore artistico e musicale: Mยฐ Giovanni Pompeo.

Ingresso: โ‚ฌ 5,00

Info e prenotazioni:

Whatsapp 0835336213 | info@lamsmatera.it | info@orchestramatera.it