𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐓𝐓𝐆 𝐝𝐢 𝐑𝐢𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐛𝐚𝐠𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞

La partecipazione al TTG Travel Experience 2025 di Rimini si è conclusa con un successo. In tanti, tra tour operator e addetti ai lavori, si sono avvicinati allo stand del Comune di Policoro per conoscere da vicino la comunità ed i suoi servizi: il vice Sindaco, e Assessore al Turismo, Massimiliano Padula insieme all’Assessore alla Cultura, Bilancio e Grandi eventi sportivi Massimiliano Scarcia, hanno vissuto tre giorni intensi, fatti di approfondimenti e incontri, al fine di promuovere le nostre bellezze e far conoscere la nostra ospitalità, altro punto di forza del territorio.

In più, in sinergia con l’APT, l’Amministrazione intende intraprendere azioni e iniziative promozionali, coinvolgendo gli altri Comuni costieri per partecipare a eventi nazionali e internazionali, valorizzando le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche del Metapontino.

“Stiamo costruendo un nuovo percorso di promozione territoriale insieme ai comuni costieri lucani con APT – dichiara il vice sindaco Massimiliano Padula – Una nuova sinergia che renda finalmente il mare protagonista nelle azioni di marketing della Basilicata. Dal TTG di Rimini i segnali sono sempre più positivi per la nostra Basilicata ed in particolare per la nostra costa”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.