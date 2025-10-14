martedì, 14 Ottobre , 2025
HomeCronaca𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐓𝐓𝐆 𝐝𝐢 𝐑𝐢𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐛𝐚𝐠𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢...
Cronaca

𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐓𝐓𝐆 𝐝𝐢 𝐑𝐢𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧 𝐛𝐚𝐠𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐜𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

La partecipazione al TTG Travel Experience 2025 di Rimini si è conclusa con un successo. In tanti, tra tour operator e addetti ai lavori, si sono avvicinati allo stand del Comune di Policoro per conoscere da vicino la comunità ed i suoi servizi: il vice Sindaco, e Assessore al Turismo, Massimiliano Padula insieme all’Assessore alla Cultura, Bilancio e Grandi eventi sportivi Massimiliano Scarcia, hanno vissuto tre giorni intensi, fatti di approfondimenti e incontri, al fine di promuovere le nostre bellezze e far conoscere la nostra ospitalità, altro punto di forza del territorio.
In più, in sinergia con l’APT, l’Amministrazione intende intraprendere azioni e iniziative promozionali, coinvolgendo gli altri Comuni costieri per partecipare a eventi nazionali e internazionali, valorizzando le eccellenze paesaggistiche, culturali e turistiche del Metapontino.
“Stiamo costruendo un nuovo percorso di promozione territoriale insieme ai comuni costieri lucani con APT – dichiara il vice sindaco Massimiliano Padula – Una nuova sinergia che renda finalmente il mare protagonista nelle azioni di marketing della Basilicata. Dal TTG di Rimini i segnali sono sempre più positivi per la nostra Basilicata ed in particolare per la nostra costa”.

Articolo precedente
Venerdi 17 è sciopero. “AVVISO” per raccolta rifiuti porta a porta
Articolo successivo
Coldiretti Basilicata: via libera dall’Europarlamento all’etichetta d’origine e stop al “meat sounding”
Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti