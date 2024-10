𝐆𝐞𝐳𝐳𝐢𝐚𝐦𝐨𝐜𝐢 𝐀utunno/𝐈nverno 𝟐𝟎𝟐𝟒

Arriva una nuova stagione e con lei cambiano i colori, i luoghi di riferimento, ma non la voglia di stare insieme: ๐ž๐œ๐œ๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐†๐ž๐ณ๐ณ๐ข๐š๐ฆ๐จ๐œ๐ข ๐€/๐ˆ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’!

Si comincia giovedรฌ 10 ottobre, con il ๐•๐ข๐ง๐œ๐ž ๐€๐›๐›๐ซ๐š๐œ๐œ๐ข๐š๐ง๐ญ๐ž ๐“๐ซ๐ข๐จ al Cinema Il Piccolo, e poi a seguire con ๐ˆ๐ฌ๐ซ๐š๐ž๐ฅ ๐•๐š๐ซ๐ž๐ฅ๐š ๐ž๐ง๐ฌ๐ž๐ฆ๐›๐ฅ๐ž, ๐“๐š๐ฅ๐ฅ๐ข๐ง๐ข – ๐๐ข๐š๐ง๐š ๐๐ฎ๐จ, ๐๐š๐ฌ๐ช๐ฎ๐š๐ฅ๐ž ๐Œ๐ž๐ ๐š ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ญ๐ญ๐จ, ๐“๐ซ๐จ๐ฏ๐ž๐ฌ๐ข – ๐‘๐ž๐ฆ๐จ๐ง๐๐ข๐ง๐ข, ๐†๐ž๐ ๐žฬ€ ๐“๐ž๐ฅ๐ž๐ฌ๐Ÿ๐จ๐ซ๐จ & ๐๐ข๐ ๐ฆ๐š๐ฆ๐š ๐‹๐ž๐ ๐š๐œ๐ฒ, ๐Œ๐ข๐œ๐ก๐ž๐ฅ ๐†๐จ๐๐š๐ซ๐ & ๐€๐ฅ๐๐จ ๐ƒ๐ข ๐‚๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐จ, per un totale di ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐ข che ci accompagneranno fino a dicembre.

L’ora del Gezziamoci รจ arrivata, scopri ๐ญ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข ๐ ๐ฅ๐ข ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฌ๐ฎ ๐จ๐ง๐ฒ๐ฑ๐ฃ๐š๐ณ๐ณ๐œ๐ฅ๐ฎ๐›.๐œ๐จ๐ฆ

๐๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ญ๐ญ๐ข ๐ฌ๐ฎ ๐“๐ข๐œ๐ค๐ž๐ญ๐ฌ๐ฆ๐ฌ.๐ข๐ญ

#Gezziamoci2024 #OnyxJazzClub

Vince Abbracciante Trio

Nato nel 2015, il Vince Abbracciante Trio affonda le proprie radici in due album registrati in studio con formazioni allargate come Sincretico e Terranima, e unโ€™intensa attivitร concertistica che ha conquistato il pubblico con il suo sound acustico e coinvolgente.

Le melodie e le improvvisazioni di fisarmonica, chitarra e contrabbasso si fondono in un dialogo quasi cameristico, creando unโ€™atmosfera intima e suggestiva.

Il cuore del repertorio del trio pulsa al ritmo di composizioni originali firmate da Vince Abbracciante, create su misura per lโ€™ensemble. Ogni brano รจ un viaggio musicale in cui jazz, world music, tango, musica popolare brasiliana e suggestioni classiche si fondono in un sincretismo unico e avvolgente.

Dallโ€™intima espressivitร del jazz alle vibranti ritmiche brasiliane, passando per la passionalitร del tango e la delicatezza della musica popolare, il trio offre unโ€™esperienza musicale ricca di sfumature e di emozioni. Le raffinate armonie, i virtuosismi strumentali e la profonda intesa tra i musicisti si intrecciano creando paesaggi sonori evocativi e appassionanti, che trasportano il pubblico in un clima di pura magia regalando ricordi indelebili.

Vince Abbracciante, Nando Di Modugno e Giorgio Vendola riportano alla luce la bellezza della musica acustica e strumentale reinterpretandola con originalitร e sensibiltร .

Gezziamoci 2024, 37esima edizione (FASE 2)

a cura di APS Onyx Jazz Club ETS Basilicata โ€“ OnyxLibro – OnyxAmbiente โ€“ OnyxFotografia โ€“ OnyxCorsidiMusica – OnyxDischi

Patrocinio:

Mic MINISTERO DELLA CULTURA

REGIONE BASILICATA. Dipartimento Presidenza. Ufficio Sistemi Culturali e Turistici.

PROVINCIA DI MATERA

CNA MATERA

I-JAZZ

In collaborazione con:

NATURE CITY LAB – UNIBAS

PALAZZO BERNARDINI

VOLONTARI OPEN CULTURE 2019

TAM Tower Art Museum

CINEMA IL PICCOLO

Sponsor:

CALIA ITALIA

HOTEL DEL CAMPO

DIMORA DEL CAMPO

Lโ€™ ABBONDANZA LUCANA

BISTROT Lโ€™ABBONDANZA LUCANA

GRIECO ABBIGLIAMENTO

Lโ€™ARTURO

ACQUA ORSINI

PETRUZZI AUTOLINEE

BCC ALBEROBELLO SAMMICHELE E MONOPOLI

In collaborazione con Puglia Sounds

MEDIA PARTNER: TRM Network

Il Gezziamoci aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili

Prevendita dei concerti:

TAM via Ridola, 13 Matera โ€“ 0835/403727

Casa Cava, via San Pietro Barisano, 47 Matera (Sasso Barisano)

Cartoleria Montemurro, via delle Beccherie, 69 Matera tel. 0835 33.34.11

Libreria Mondadori, piazza Vittorio Veneto, 16 b Matera tel. 0835/344062

Prevendite online disponibili su Eventbrite.it

I concerti si terranno a:

Matera, Palazzo Bernardini, Arco del Sedile n. 9

Matera, Cinema il Piccolo, via XX Settembre, 14

Social Media Manager: Marina Gemma

More info: Onyx Jazz Club – via Collodi n. 2 โ€“ Matera; tel. 331 4711589 โ€“ 333.4124724

info@onyxjazzclub.it; www.onyxjazzclub.com

FACEBOOK: Onyx Jazz Club Matera – INSTAGRAM: @onyxjazzclub

TWITTER: Onyx Jazz Club Matera