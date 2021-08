Quante volte abbiamo sentito, letto, la stantia e sempre meno credibile frase-obiettivo di ”ricucire” i borghi alla città, a Matera ? E giù l’elenco delle opere da eseguire in materia di infrastrutture e servizi…che, per carenze di programmazione, risorse e altro ancora, finiscono nelle periodiche lamentele dei residenti. Così La Martella, che si avvicina al 70* anniversario della fondazione e con i residenti che hanno avviato una riflessione, partendo dai temi dell’emarginazione, si ritrova – dopo l’incendio alla discarica dei rifiuti- a fare i conti con un problema trentennale e ad altri, in materia di infrastrutture e servizi, che coinvolgono i vicini borghi Timmari, Picciano A, B. A ritornare sull’argomento il cittadino di Agna- Le Piane Antonio Serravezza, che ha segnalato più volte le carenze di quella ”periferia” cittadina. Ma in questo caso il Comune ha presentato un progetto di largo respiro, per Matera Sud, che dovrebbe essere concretizzato nel prossimo triennio. I borghi attendono.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Si parla e si pianifica da anni per migliorare il bellissimo borgo de La Martella ma restano solo proclami. Proprio dieci anni fa, l’assessore dell’epoca, annunciò che sarebbe sorto un parco su una superficie di tre ettari. Oggi sarebbe un gioiello con piste ciclabili, pedonali e campi da gioco, specie per i più giovani. I lavori dovevano iniziare già in autunno dello stesso anno. Pensate che era un investimento che superava 800.000,00. Per non parlare del piccolo teatro Quaroni i cui lavori di restauro si rimbalzano da sindaco a nuovo sindaco è ancora non si conosce la data di inaugurazione e la messa a disposizione delle tante compagnie teatrali e artisti.



Se tutto si avverasse sarebbe un motivo di grande interesse per visitare e dar vita al borgo voluto da Adriano Olivetti e un punto importante di aggregazione sociale e per le famiglie che sono sempre alla ricerca di nuovi spazi di verde e di svago. Ma non dobbiamo dimenticare un altro bel borgo sulla direttrice di Bari: Borgo Venusio che vive all’ombra del Centro Commerciale e di un bell‘ albergo dove c’è una bella piscina attorniata da un curato parco.