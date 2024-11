Viggiano: presentazione del film “La sesta volta” girato nella Val d’Agri

Grande la soddisfazione espressa dalla Lucana Film Commission pere essere -si legge in una nota- “ancora una volta accanto a una produzione cinematografica e in prima linea per la promozione della Basilicata.

In questo caso parliamo dei territori della Val d’Agri dove, per diverse settimane, sono state girate le riprese del film “La Sesta volta’’, diretto dal regista Gianni Aureli.

Sabato 2 novembre, al Teatro Comunale “Francesco Miggiano” di Viggiano, è stato presentato il lungometraggio prodotto dalla casa cinematografica Blue Film in collaborazione con Webreak e realizzato grazie al contributo della LFC e del MIC.

Coinvolti, in particolare, i Comuni di Viggiano, Moliterno, Sarconi, Grumento Nova e Montemurro.

Il film racconta alcune interessanti vicende legate all’ultimo periodo della Seconda Guerra mondiale, ma il fulcro centrale della pellicola sono due straordinarie figure femminili.

Le protagoniste sono Sara Baccarini ed Elisabetta Pellini , professioniste note nel panorama cinematografico e televisivo italiano, nei rispettivi ruoli della partigiana Nichi e di una importante nobildonna in incognito.” Per la Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello “Questo lavoro offre una pagina molto importante della nostra storia e poco raccontata in Basilicata: le donne della Resistenza. Una commissione di esperti, nell’ambito di un apposito bando per le produzioni, ha valutato molto positivamente questo progetto con l’assegnazione di un contributo. Tutti i lucani sono molto legati alla Val d’Agri, ma quando arriva il cinema a consacrare il valore e la bellezza di questi territori si dà il giusto riconoscimento al ruolo e alla funzione della Lucana Film Commission”.

Nel cast gli attori Emilio De Marchi, Teo Guarini, Matteo Valentini, Samuele Zappavigna, Giancarlo Porcari, Adele Perna, Leonardo Menandro, Antonio Flamini, Ivan Vicario e con l’amichevole partecipazione di Stefano Fresi. Il regista Gianni Aureli ha manifestato gratitudine per l’accoglienza in Basilicata e ringraziato le maestranze e gli attori lucani che hanno preso parte alle riprese tra cui Giovanni Capalbo ed Erminio Truncellito. Il vicesindaco di Viggiano, Gianfranco Moscogiuro, ha sottolineato l’importanza dell’indotto economico che una produzione cinematografica assicura al territorio ospitante.

Il film è atteso nelle sale per il 2025.”

