Videogiochi ? Lucana film commission avvia la Rete.

Vedere a Matera, nella Casa delle Tecnologie emergenti, tanti giovani interloquire e, per certi versi, sorprendere quanti tutti i giorni lavorano nel settore dei videogames come Davide Mancini, developper relations manager di Idea(Italian interactivi digital Entertranement e Mario Petillo, pr manager della Stormind Games, due realtà all’avanguardia nel settore, mentre scorrono le immagine silenziose di sequenze di ”A Quiet Place” è di buon auspicio per far crescere un settore nel quale la Lucana film and game commission sta investendo. E i due incontri organizzati nella serata del 5 novembre al Cinema comunale ” Gerardo Guerrieri” e il 6 novembre alla Ctem in occasione del Matera film festival ne sono la conferma.



“La Basilicata – ha detto la presidente della Lucana film commission,Margherita Romaniello, nel corso dell’incontro “Games in Italy: prospettive sull’industria dei videogiochi in Italia” – sta costruendo una rete di imprese e di figure specializzate, attraverso un censimento, per la crescita del settore dei videogames” . Una rete con le realtà lucane che già lavorano nel gaming applicato all’audiovisivo . Ne abbiamo già censite sei. Noi, oltre, alle aziende vogliamo aprire a tutti i soggetti, ditte individuali, persone, professionisti, fruitori e adoperatori di questo mondo. Ci concentriamo adesso sulle aziende , sul comparto universitario che si occupa di informatica e multimedialità e lo facciamo a Matera nella Casa delle nuove tecnologie, che è il luogo preposto per farlo. Poi -ha concluso la presidente- coinvolgeremo anche le scuole , perchè sono il futuro, la parte più permeabile della società in cui installare questo tipo di realtà. E oggi abbiamo coinvolto il Dea, la più grande realtà italiana che si occupano di audiovisivo”. Noi facciamo da collante tra aziende nazionali e quelle lucane , perchè nessuna realtà come il gaming è glocal , bisogna essere locali ma anche globali. Niente come il gaming ci rende subito globali”.



Trasformare in videogioco una fiction, per esempio quella sul sostituto procuratore della Repubblica Imma Tataranni? Una provocazione lanciata durante la stimolante chiacchierata con imprese locali e con i ragazzi del Liceo Artistico-Classico ” Levi-Duni” di Matera,guidati dal professor Geo Coretti, che hanno dimostrato di conoscere bene il settore rispetto- e nè poteva essere diversamente- alle precedenti generazioni ferme a Pokemon o ai cartoni animati della Prima Repubblica. ” Certo – aggiunge Margherita Romaniello- quando Davide Mancini di Idea, che racconta l’evoluzione dei viedeogames, gli abbiamo lanciato proprio questa sfida . Provare a immaginare come potrebbe diventare la nostra Imma Tataranni un video gioco, Lui ha detto che sarebbe stupendo perchè La Pm è una eroina che avrebbe tutte le caratteristiche per diventarlo. Oggi abbiamo lanciato le basi per lavorare con il gaming in Basilicata”. E ci sono le risorse per farlo.

” Noi – continua la presidente- avendo avuto l’incarico con una legge regionale di essere Lucana film and game commission stanzieremo dei fondi per organizzare focus, meeting, stati generali dei videogames per formare questo territorio e a sviluppare , secondo le tecnologie più avanzate che ci consentono di essere subito competitivi. Perchè bisogna partire subito al meglio ed è per questo che ho voluto qui Idea, perchè si interfaccia con tutto il mondo . Sono invitati da tutte le realtà mondiali, dagli Stati Uniti al Giappone. Loro hanno lavorato su licenza e la Stormind Games di Catania ha lavorato con la Universal , che ha consegnato loro il brevetto orginale del ‘mostro’ protagonista del videogame. Non lo ha fatto con nessun altro . Abbiamo delle eccellenze italiane, meridionali e vogliamo farle partire dal Matera, dalla Basilicata”. E casa delle tecnologie, come ha ricordato l’ing. Giuseppe Gaudiano, per il Comune di Matera, che si occupa della Ctem è il luogo ideale per farlo.