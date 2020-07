Se tendete l’orecchio e affinate il cono visivo siamo certi che riuscirete a cogliere lo scorcio più bello di Sant’Angelo Le Fratte e Brienza per quel concorso, riservato a fotografi e videoamatori, promosso dagli enti locali il cineclub Vittorio De Sica-Cinit di Rionero in Vulture (Potenza), CinemadaMare e da La Voce Del Fiume. Il concorso invita a raccogliere le emozioni catturandole con uno scatto o fissandole in un video. C’è tempo fino al 31 agosto per partecipare. E non dimenticate le bellezze e l’accoglienza dei luoghi, tra storia, quiete, buona tavola e comfort.



Comuni di Brienza e di Sant’Angelo Le Fratte

CineClub Vittorio De Sica – Cinit

CinemadaMare

La Voce del Fiume

COMUNICATO STAMPA

Concorso video e foto: Racconta le tue emozioni dal Borgo Scadenza 31 agosto 2020

I Comuni di BRIENZA e di SANT’ANGELO LE FRATTE e CineClub Vittorio De Sica – Cinit, in collaborazione con CinemadaMare e La Voce del Fiume di Brienza (Basilicata) propongono il concorso per videoamatori e fotografi (non professionisti)

Racconta le tue emozioni dal Borgo

La finalità è quella di evidenziare, mediante videoclip, cortometraggi o in fotografia, le emozioni vissute – durante questa estate – nei borghi storici di Brienza e di Sant’Angelo Le Fratte, evidenziandone le bellezze e promuovendo il territorio.

Baricentro del viaggio emozionale che i concorrenti vivranno è LA VOCE DEL FIUME, nel cuore del borgo antico di Brienza, dimora di suggestione e prestigio per la cittadina e per l’intero territorio, struttura adiacente al Castello Caracciolo. A ideare l’iniziativa è proprio Rocchina Adobbato, responsabile della dimora, location ideale di gusto ed eleganza, nel rispetto della tradizione.

Il concorso darà anche spazio ad un laboratorio di video e foto per ragazzi, a cura di DigitalPoint Rionero in Vulture, affermata azienda lucana di immagini.

Le opere dovranno essere realizzate nei borghi storici, entro il 31 agosto prossimo.

Una Commissione di esperti di cinema e fotografia giudicherà i filmati e le foto pervenute, e pubblicherà – entro il mese di settembre – la relativa classifica dei vincitori per ciascuna delle due tipologie (foto

e video). Al primo classificato

andrà il premio di euro 500,00 (cinquecento/00), al secondo di euro

300,00 (trecento/00) al terzo 200/00 (duecento/00).

La Voce del Fiume, per l’ospitalità, applicherà ai concorrenti sconti del 20%.

Inoltre, i partecipanti al concorso potranno documentare, attraverso un breve report, le attività che avranno svolto in tempo reale durante le visite ai borghi con condivisioni, like, commenti e interazioni. Un altro premio da euro 200 sarà consegnato a chi avrà raggiunto il maggior numero di like su facebook sulla pagina LA VOCE DEL FIUME.

Info: richieste di pernottamento info@lavocedelfiume.it – cell.

3392290630

P. La Direzione del Premio

A.L. CineClub V. De Sica – Cinit

Brienza, 21.07.2020