Pronti a sentir risuonare tra vicinati, strade, quartieri quel convincente intercalare tutto materano ” Velocee…” che Imma Tataranni, tenace sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribuna di Matera, interpretato dalla brava Vanessa Scalera ? L’attesa e finita. Si svolgerannno dal 29 marzo al 5 luglio a Matera le riprese della seconda serie della fiction di Raiuno ” Imma Tataranni sostituto procuratore”, per la regia di Francesco Amato. La giunta comunale di Matera, con delibera del 4 marzo scorso, ha autorizzato la produzione a eseguire le riprese, che si svolgeranno nei rioni Sassi e in altre zone del centro storico e dell’agro. Il lavoro, prodotto da IBC Movie srl e Rai fiction, è stato programmato da Rai1 nell’autunno di quest’anno. E l’attesa è tanta tra i fans, per la città e per quanti attendono che il primo ciack su Matera segni la ripresa dell’economia locale, alle prese con la doppia crisi sanitaria ed economica procurata dall’epidemia da virus a corona e che meriterebbe, per le tante perplessitò organizzative, l’apertura di più di un fascicolo da parte della irruenta Pm ”materana” nata dalle storie della scrittrice materana Mariolina Venezia. Per ora è a Roma a girare gli interni (casa, tribunale ecc) assistita dalla brava e simpatica tutor Lia Trivisani https://giornalemio.it/cinema/lolitaa-veloceee-meglio-la-materana-imma-tataranni/ e sotto l’occhio attento di Geo Coretti di Blu Video, che ne ha un altro naturalmente… per quanto avverrà a Matera. La seconda serie, le cui riprese sono cominciate a Roma nelle scorse settimane, avrà una durata di 8 puntate di circa 100 minuti ciascuna. Affronterà il tema della giustizia attraverso il racconto delle vicende di Imma, Sostituto Procuratore della Procura di Matera, interpretata da Vanessa Scalera, donna forte determinata e integerrima paladina della legge. E, allo stesso tempo, simpatica, ironica, irruenta che alla famiglia, e alla buona tavola, ci tiene eccome. Magari a tavola con i nostri attori e attrici . Vedremo. La fiction, ricordiamo, si girerà anche in Val d’Agri e consentirà di promuovere ulteriormente le peculiarità della Basilicata, dopo la prima serie che ha avuto un notevole indice di ascolti e l’attesa creata per il nuovo lavoro dopo le repliche dello scorso anno.

I LUOGHI DOVE SARA’ GIRATA LA FICTION

Piazza Vittorio Veneto;

 Via Duni;

 Via Santo Stefano;

 Via delle Beccherie;

 Via T. Stigliani;

 Belvedere Guerricchio;

 Via San Biagio;

 Via del Corso;

 Via Ridola;

 Piazzetta Pascoli;

 Via Roma;

 Via Casalnuovo;

 Piazza San Giovanni Battista;

 Via San Rocco;

 Via Madonna delle Virtù;

 Recinto San Nicola;

 Via Bruno Buozzi;

 Piazza Duomo;

 Via Duomo;

 Piazza San Pietro Caveoso;

 Centro Storico e Rioni Sassi, in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto