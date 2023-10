Vanessa Scalera, oltre Imma c’è…”Palazzina LAF” il film sull’Ilva di Taranto

Vanessa Scalera, oramai conosciuta in tutto il “globo terraqueo” come Imma Tataranni, è una grande attrice, impegnata in ruoli significativi anche prima di questo successo e che a giorni troveremo in un intenso film sull’Ilva di Taranto, in una delle pagine più buie del Paese. Uscirà, infatti, nelle sale il 30 novembre prossimo il film “PALAZZINA LAF” di cui Michele Riondino è autore (insieme a Maurizio Braucci) regista ed interprete insieme a Vanessa Scalera -per l’appunto, Elio Germano, Domenico Fortunato ed Eva Cela. La Palazzina LAF (acronimo di laminatoio a freddo) alla fine degli anni ’90 era il luogo simbolo, all’interno del grande complesso siderurgico, in cui venivano confinati i dipendenti considerati “scomodi” e che fu al centro di un processo per mobbing in cui l’azienda fu condannata. Ed è proprio la storia di quei dipendenti che diventa un film, l’opera prima di Michele Riondino, che sarà presentata in anteprima alla 18^ edizione della Festa del Cinema di Roma (nella sezione Grand Public), manifestazione dove Riondino sarà protagonista anche con la serie I Leoni di Sicilia. Le musiche originali del film sono di Teho Teardo e la canzone originale “La mia terra” è di Diodato.

La trama parla di “Caterino, uomo semplice e burbero, uno dei tanti operai che lavorano nel complesso industriale dell’Ilva di Taranto nel 1997. Vive in una masseria, caduta in disgrazia per la troppa vicinanza alle fabbriche, e condivide con la giovanissima fidanzata il sogno di trasferirsi in città. Quando i vertici aziendali decidono di utilizzarlo come spia per individuare i lavoratori di cui sarebbe bene liberarsi, Caterino comincia a pedinare i colleghi e a partecipare agli scioperi esclusivamente alla ricerca di scuse per denunciarli. Ben presto, non comprendendone il degrado, chiede di essere collocato anche lui alla Palazzina LAF, dove vengono spediti per punizione i dipendenti riottosi. Questi lavoratori ammazzano il giocando a carte, pregando o allenarsi come fossero in palestra. Caterino scoprirà sulla propria pelle che quello che sembra un paradiso, in realtà non è che una perversa strategia per piegare psicologicamente i lavoratori più scomodi, spingendoli alle dimissioni o al demansionamento. Da quell’inferno, per lui, non c’è più via di uscita.”

Questo il trailer ufficiale: