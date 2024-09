Vallelonga e Christopher Coppola al Matiff International Matera Film Festival

Tra gli ospiti del Matiff Matera International Film Festival (dal 21 al 28 settembre) -si preannuncia in una nota- “ci saranno lo sceneggiatore premio Oscar per “Green Book” Nick Vallelonga e Christopher Coppola, che affronteranno, in una masterclass moderata dal produttore Michele Diomà, la loro collaborazione avviata con il film di culto “Deadfall”, interpretato dal premio Oscar Nicolas Cage e del quale sono rispettivamente sceneggiatore e regista.

Al festival anche la regista Trudie Styler e Walter Fasano per la proiezione del documentario omaggio alla cultura partenopea ‘Posso entrare? An ode to Naples’; il regista Michele Salfi Russo per la proiezione di ‘Il fischio di famiglia’, documentario che si avvale della partecipazione straordinaria del premio Oscar Francis Ford Coppola, dedicato alle origini italiane del leggendario regista di ‘Apocalypse Now’. Sarà inoltre ospite del Matiff il regista e produttore Louis Nero, mentre tra le altre presenze italiane ci saranno il documentarista e saggista Luca Martera, per una serata dedicata alla storia della censura nel cinema, e il giornalista Umberto Chiariello, che sarà protagonista di una masterclass dedicata al rapporto tra media e potere.”

