Vaganti come le Spighe al vento. Pronti per il bis alla sck’rd(i)n

…All’improvviso, dove e quando meno ve lo aspettate, come si dice in dialetto materano. Così se non avete mai visto una puntata su Trm network, sul canale youtube e girate a vuoto sul web, trastullandovi tra mi ‘’piace’’ e link vuoto a perdere con tanto di cookies commerciali, vi consigliamo di rivedere ( per punizione e per curiosità) tutte le puntate di ‘’Spighe Vaganti’’ per apprezzare quanto c’è da vedere in Basilicata e Puglia, lungo itinerari spesso inediti e con tante cose buone da mangiare. Del resto con un buongustaio come Gabriele Chiancone anche Sergio Palomba non può che alzare l’ala del gradimento. E nel tracciare il bilancio della prima serie , con l’ultima puntata insieme agli imprenditori, i conduttori sono già al lavoro per la seconda, insieme agli operatori di Jogo Media e Rvm Broadcast. Sono tutti spighe vaganti, che danno grano buono e farina di prima mano. Non confondeteli con le spighe ‘’vacanti’’ (vuote) che brillano per mediocrità e sorridono sempre, compiacendosi per l’ennesimo selfie finito nella pagina social… Potrebbero essere i protagonisti della serie ‘’ A fondo perduto’’. Palomba e Chiancone pensateci…

SPIGHE VAGANTI: LA PRIMA STAGIONE SI CHIUDE IN CRESCENDO. SI LAVORA PER LA SECONDA

Si chiude con risultati ampiamente positivi la prima stagione di “Spighe Vaganti”, la produzione video di Jogo Media e Rvm Broadcast trasmessa sul web e in tv da febbraio a giugno, con la quale gli autori e conduttori, il giornalista Sergio Palomba e Gabriele Chiancone, fondatore dell’associazione “Ergghiò”, hanno accompagnato gli spettatori alla scoperta di esperienze, luoghi e tradizioni poco conosciute di Basilicata e Puglia.

Nella sala Bagnale della sede di Matera della Camera di Commercio della Basilicata, che ha sostenuto la produzione con un contributo, nella mattinata di venerdì 9 giugno si è svolta la conferenza stampa di chiusura della stagione alla quale erano presenti i conduttori/autori; Francesco Lisurici in qualità di componente della Giunta dell’ente camerale; i rappresentanti delle due società di produzione e alcuni degli imprenditori che hanno scelto di sostenere “Spighe Vaganti”.



«La scelta di raccontare il territorio con un ‘mood’ più goliardico e picaresco e uno stile molto ‘on the road’ è stata apprezzata dal pubblico, tanto sul web quanto in tv – hanno detto in conferenza Palomba e Chiancone – ringraziando anche Trm Network per aver trasmesso la prima stagione sui propri canali. Ce lo dicono i numeri crescenti di follower sui canali social e le sempre più frequenti richieste sui luoghi visitati che ci arrivano dalle zone limitrofe e conseguenti feedback da parte di chi ci ha accompagnati nelle varie puntate. Siamo un gruppo che lavora in allegria e con grande spirito di squadra, composta anche dai tecnici Giuseppe Petragallo, Mario Raele, Gianfranco Montemurro, Vincenzo Sidonio e dalla social media manager Dora Silenti, e crediamo che questa atmosfera venga trasferita allo spettatore. Presto inizieremo a girare la seconda stagione – hanno concluso i due conduttori/autori – ma nel frattempo stiamo lavorando per rafforzare il nostro brand sul web e stiamo valutando le proposte di due network televisivi che ci hanno chiesto di ampliare ulteriormente il nostro raggio d’azione».



Il componente della Giunta della Camera di Commercio di Basilicata, Francesco Lisurici, in conferenza stampa ha portato il saluto del Presidente, Michele Somma. «Abbiamo scelto di sostenere questo format – ha detto Lisurici – per la bellezza delle immagini e la qualità dei contenuti con cui racconta il nostro territorio, ma soprattutto perché ha messo a fuoco luoghi e tradizioni meno noti, mettendo a fuoco luoghi e tradizioni che hanno un potenziale turistico ancora inespresso e che da operazioni come queste possono trarre indubbio giovamento in termini di visibilità e quindi – ha concluso – in termini di ricaduta economica per le imprese locali».



L’ultima puntata della prima stagione di “Spighe Vaganti” sarà girata nei prossimi giorni insieme agli imprenditori che hanno sostenuto il progetto (Motorfrance, Loperfido Project, Ferrowork, Panificio San Giacomo, Visceglia Arredamenti, Time Out, Belfiore project infissi e Gruppo Cristalli) che vivranno un’esperienza insieme ai conduttori alla scoperta di un luogo ‘inedito’ di Matera, come ringraziamento per il supporto dato all’iniziativa.

Matera, 9 giugno 2023