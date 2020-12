Per chi i “Beatles sono l’inizio di tutta la musica pop che è venuta dopo“, l’annuncio di un nuovo film che li racconta è stato un bel regalo di Natale in questo triste fine 2020.

Regalo che si è concretizzato con una “pillola“, una anticipazione, di quello che sarà l’opera cinematografica che dovrebbe vedere la luce negli USA il 27 agosto prossimo.

Cinque minuti di immagini inedite dei 4 baronetti (sessioni di registrazione private dei Beatles, in un momento cruciale della storia della musica, da cui emergono il calore, lo spirito di squadra e il loro genio creativo) che ci riportano indietro nel tempo che fu, di cui loro furono protagonisti incontrastati.

Chicca presentata da Peter Jackson che ha diretto questa impresa cinematografica unica che si è avvalsa di oltre sessanta ore di filmati inediti, registrati da Michael Lindsay-Hogg, e più di centinaia di ore di registrazioni audio mai ascoltate e straordinariamente restaurate.

“The Beatles: Get Back” è la storia di quando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr pianificarono la loro prima esibizione dal vivo dopo oltre due anni di astinenza, con la registrazione della scrittura e delle prove di quattordici nuove composizioni inizialmente destinate ad essere pubblicate in un album live.

La pellicola contiene -in versione integrale -l’indimenticabile concerto sul tetto di Savile Row, a Londra, ovvero, l’ultima esibizione dal vivo di questi artisti in quanto gruppo, oltre ad altre canzoni e composizioni incluse negli ultimi due album della band: “Abbey Road” e “Let It Be“.

Ed in attesa del film, godetevi questa “pillola” per chi non l’avesse ancora vista: