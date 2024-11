Una mostra, due film e chissà che a Matera non arrivi Mel Gibson per vederla

Ce lo siamo chiesti mentre Peppe e Antonio ‘’Tony’’ Notarangelo, figli di Domenico, ultimavano gli ultimi aspetti organizzativi di una mostra allestita a Palazzo Malvinni Malvezzi che, ne siamo certi, offre tanti spunti di riflessioni e progetti per il futuro, per quanti sapranno lavorarci su come sta facendo l’Associazione Pier Paolo Pasolini in Italia e all’estero. Mel Gibson, che 20 anni fa ha girato The Passion e che è tornato anche dalle nostre parti per cercare le location giuste per The Passion 2 o Resurrection potrebbe trarre altre utili ispirazioni rivedendo il lavoro fatto nel 2004 e affacciandosi dal terrazzo per vedere il ‘’ Golgota’’ sotto un’altra luce. Quella stessa luce che Domenico Notarangelo tirò fuori 60 anni prima sul set de Il Vangelo Secondo Matteo e del resto ci ha lasciato un patrimonio di immagini (e ci fermiamo solo a questo) che raccontano storie di persone, personaggi, note e meno del nostro Mezzogiorno. E in attesa di una possibile sorpresa, da favorire con un invito, non resta che apprezzare gli scatti in bianco e nero, quelli di 60 anni fa legati al film ” Il Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini e a colori per ” The Passion” di Mel Gibson del 2004 con un set in comune Matera, ” La Gerusalemme” di 2000 anni fa, tra i rioni Sassi e l’habitat rupestre .



Immagini che sono il filo conduttore della mostra fotografica ” La Passione di Matera. Pasolini 1964 Gibson 2004” inaugurata riannodando le pellicole dei due film.. Nelle sale di Palazzo Malvinni Malvezzi sono raccolte foto del set, dei protagonisti di film del filone religioso, scritti nel grande libro sulla Passione di Cristo. Gli scatti furono realizzati 60 anni fa , per il Vangelo Secondo Matteo, dal giornalista, scrittore e fotografo Domenico Notarangelo, che fu anche comparsa -nel ruolo di centurione- nel ”Vangelo Secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini.



Geo Coretti e Antonio Notarangelo ,assistenti sul set di Mel Gibson per ”The Passion” , hanno fissato immagini e sequenze di un film dalle immagini forti che riproposero il dramma di Gesù, uomo tra gli uomini, che si sacrificò per altri uomini su una croce issata sulla Murgia con lo sfondo dei Sassi. E Mel Gibson, dopo 20 anni, ha effettuato nel settembre scorso vari sopralluoghi a Matera, in provincia e in Puglia per il set di un nuovo film a tema religioso. Si parla di The Passion 2: Resurrection. La Resurrezione, un vecchio progetto che attende il primo ciack. La mostra suI due film, che hanno segnato la storia del cinema e promosso Matera nel mondo, si chiuderà sabato 18 Gennaio 2025 con il convegno “Matera da Pasolini a Gibson. Scenario e Cinema”, presieduto da Roberto Chiesi, direttore del Centro studi – Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna. Attendiamo anche Mel Gibson