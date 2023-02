Una fiction sui misteri di Elisa. Ciack! anche a Rionero

Una storia, quella della studentessa potentina Elisa Claps,scomparsa a 16 anni il 12 settembre 1993, tutta contrassegnata di misteri non ancora svelati e con responsabilità ancora taciute, che fanno parte di quelle pagine buie della Potenza ‘’porto delle nebbie’’, che ne fanno un luogo ideale per girare film contrassegnati di giallo, nero e grigio, auspicando che arrivi anche la stagione di altri colori. L’avvio delle riprese della fiction sul noto e triste “Caso Claps” ,per Rai fiction, con la regia di Marco Pontecorvo, ha coinvolto anche Rionero in Vulture. E la cosa ci fa piacere, per quanto continua a fare da vari lustri il cineclub ‘’Vittorio De Sica’’ cinit, animato da appassionati un valido supporto per le riprese, che hanno visto Palazzo Giustino Fortunato, luogo ideale (Montecitorio) per girare alcune scene del film. Rionero per alcuni giorni capitale del cinema di Basilicata, quasi una piccola film commission comunale. Bravo Armando e l’auspicio che nel Vulture arrivino altre produzioni. Ma questo è un altro discorso, in attesa che altra istituzione si muova in maniera manageriale per l’intera Basilicata. Le riprese della fiction erano cominciate a Potenza nel gennaio scorso. La programmazione della fiction è fissata per il 2024.