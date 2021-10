Se ci guardassimo un po’ indietro, all’epoca dei padri, quando la vita era meno frenetica, senza gli strumenti dell’apparire, sembrare, ma si badava alla sostanza del ‘carpe diem’ oraziano, ci accorgeremmo come sotto sotto i termini ”sostenibilità, slow e resilienza”, usati oggi si in maniera impropria, siano solo degli slogan. A confermarcelo la visione del corto ” Amore eterno” ,andato in onda sui canali di Mediterranea Tv .



Un bel lavoro che ha visto la partecipazione tra le comparse anche di una famiglia materana, che ha per radici e passioni, una parte del loro cuore e di affetti nel Salento. E così con abiti e acconciature dell’Italia in bianco e nero della seconda metà del Novecento eccole le mamme in centro con i bambini, Giuseppe, Carlo,Enrico per il gelato, mentre i genitori li aspettano davanti alla chiesa dei santi Pietro e Paolo. Altri tempi, ma un bell’esordio sul set e in una città, arcinota per le bellezze del centro, del pasticciotto e per quanto rappresenta per i riti della ”Taranta”. Ma c’è dell’altro. Galatina, da tre anni. a settembre, ospita “Galatina…come eravamo” una manifestazione davvero originale ideata e organizzata da Massimo Bello e patrocinata da Regione Puglia, Provincia di Lecce e Città di Galatina. L’evento si svolge in centro e fa fare un viaggio virtuale nel tempo. Come? Con una scenografia che ripropone la Galatina della seconda metà del secolo scorso .Vengono installate riproduzioni fedeli delle insegne storiche delle attività commerciali che hanno caratterizzato la vita economica e il costume di un epoca che andava dagli anni Trenta ai Cinquanta. E così, entrando, potrete gustare i sapori del tempo, ammirare oggetti che fanno parte del modernariato e magari sentirvi salutare con un ” Buon giorno, compare e buona sera comare” o con inflessione dialettale ” Comu sciamu? E lu piccinnu ?” . Mentre fuori , sorseggiando una bibita o il pasticciotto che qui è nato (la rinomata pasticceria Ascalone) potrete imbattervi nel rumoroso ed elegante incedere di una Fiat Balilla, di una Topolino, di una Lancia Ardea o di una Fiat 1900 da noleggio che porta a Lecce. Una bel tuffo nel passato e un invito a visitare Galatina e il Salento.