C’è tempo per la serata di Los Angeles e vedere (in sala o on line?) attori, attrici, registi, produttori e altre figure in abito da sera del mondo del cinema alzare la statuetta dell’Oscar 2021, che vale una carriera. Tra questi, e se la gioca tutta, il nostro Gianfranco Rosi con ‘’ Notturno’’ un affresco di sofferenze e speranze lungo le trincee e le prime linee di popoli in lotta in Medio Oriente a poche bracciate dal Mar Mediterraneo, con il dramma dei profughi in fuga verso la speranza di un mondo migliore. Materiale di prima mano, dal fronte dei fronti, tra guerre note, dimenticate o poco conosciute. Storie nella storia dell’umanità che il ‘’nostro’’ Armando Lostaglio descrive con entusiasmo. Ci crede e non sarebbe male che a descrivere quell’evento ci possa essere anche lui…Del resto la Basilicata deve tanto a un altro Rosi, Francesco, cittadino onorario di Matera e autore del “Cristo si è fermato ad Eboli’’. Anche quello era un fronte di guerra contro malattie, analfabetismo, intolleranza, voglia di riscatto con Carlo Levi (Gianmaria Volontè nel film) a descrivere una pagina di storia meridionale rivoluzionaria…

Notturno di Gianfranco Rosi agli Oscar 2021

di Armando Lostaglio

In questo terribile momento di pandemia che affligge l’umanità da quasi un anno, non sembri retorico parlare di sofferenza mediante un film che della sofferenza (degli invisibili) ne ha fatto la sua cifra emotiva.

Parliamo del film NOTTURNO di Gianfranco Rosi, presentato all’ultima Mostra di Venezia, che rappresenta l’Italia ai Premi Oscar 2021 (Film straniero e Documentari).

Il film, premiato col premio collaterale Sorriso diverso, è prodotto da RaiCinema e Art France Cinema. Si tratta di un documentario girato sui confini fra Siria, Iraq, Kurdistan, Libano, luoghi di dolore messi a ferro e fuoco dalla guerra dell’ Isis. Rosi lo ha ripreso in tre anni, fra macerie umane e sprazzi di speranze. Il merito di Notturno è proprio quello di evidenziare, mediante un linguaggio asciutto e senza orpelli, la povertà di chi devasta e di contro la ricchezza di chi resiste nonostante tutto, vivido nei luminosi occhi dei bambini. La regia cosi ben calibrata mette proprio a fuoco quel contrasto fra buio e luci della vita quotidiana, mediante una fredda fotografia che non da scampo a illusioni di sorta. Gli abitanti di quella martoriata regione mediorientale vivono da anni nel silenzio dell’attenzione che invece meriterebbero da parte della opinione pubblica, che forse segue distrattamente quegli eventi che si consumano sulla pelle di persone innocenti, a partire dai bambini. Solo per ricapitolare: una guerra per la riconquista di Mosul e Raqqa, strappate all’ISIS nell’estate-autunno 2017, l’offensiva turca contro il Rojava curdo-siriano nell’autunno 2019 e l’assassinio del generale iraniano Soleimani per mano statunitense a Baghdad nel gennaio 2020. Una guerra subdola su un territorio appetibile per questioni estrattive da parte di potenze economiche.



Il film di Rosi entra (e spesso indugia) nei gesti quotidiani dei superstiti che resistono e sopravvivono nei bui gironi danteschi. Il merito del coraggioso documentario sta proprio nel dare l’idea di una sofferenza incommensurabile, che il montaggio (di Iacopo Quadri) ha voluto mostrare, prolungando oltremodo una marcia di soldati o un lamento funebre di madri che piangono i figli uccisi nelle carceri. E le ragazze curde che sono in trincea pronte a sparare, incuranti della propria bellezza. E i bambini che raccontano coi disegni violenze inaudite.



Rosi utilizza linguaggi semplici senza voler realizzare un reportage su quella interminabile tragedia. Non condanna né assolve: come nei suoi precedenti film, documenta con lampi di emotività, i luoghi non comuni della pietas, come a Lampedusa, o la vita ai margini del Grande raccordo anulare della Capitale: sono sempre vite nascoste agli occhi dell’opulenza. Sono quegli Altri a fornirci uno specchio con cui scrutare noi stessi. Ha coraggio il Cinema italiano a candidare un film coraggioso come Notturno. E che conferisce ulteriore dignità al genere documentario. Un grazie speciale va a Gianfranco Rosi, anche per aver dedicato la candidatura del suo.film alla recente scomparsa della giovane regista Valentina Pedicini.