“Un mondo a parte”, film che parla anche alle nostre aree interne

Quando si esce dalla visione del film “Un mondo a parte” con Antonio Albanese e Virginia Raffaele, regia di Riccardi Milani, si porta via una appagante sensazione di divertimento mischiata all’amaro di problematiche profonde a noi molto vicine, pur essendo la storia ambientata in Abruzzo. Divertimento per l’ironia quale cifra narrante, che non poteva essere altrimenti considerata la scelta di questi due attori nel cast. Per altro un cast costituito solo per una minima parte da attori professionisti, mentre la stragrande parte è composto da abitanti dei luoghi che fanno da location alla storia. Un mix che rende esilarante la serie di situazioni che danno brio al racconto. Un racconto intorno alle problematiche delle comunità delle aree interne, afflitte dallo spopolamento e, quindi, dalla chiusura di servizi, con una prospettiva di marginalizzazione definitiva. Realtà in cui la rassegnazione la fa da padrona, anche per l’assenza di politiche che contrastino un esito che a chi ci vive appare ineluttabile. D’altronde, in Basilicata per esempio, dove si stanno per svolgere le elezioni regionali, a parte la ubriacatura nominale su chi si doveva candidare, qualcuno trova traccia di qualche ragionamento serio o proposte significative sul futuro dei paesini delle sue aree interne, collinari e di montagna? Certo, affermazioni roboanti se ne sentiranno tante. Ma proposte concrete? Zero. E dunque non è difficile pensare che anche qui da noi “la rassegnazione si mangia a morsi, come la scamorza“, come si ripete spesso nel film con Albanese. Realtà in cui il patrimonio umano se ne va ancor prima di svanire veramente, che prima si svilisce, con la perdita di ogni speranza in una inversione di rotta, quindi con la rassegnazione che avanza di pari passo con i servizi che via via si riducono, fino a rendere questi luoghi difficili da abitare. Fino all’innesco della scelta finale di abbandonare per sempre il proprio territorio alla ricerca di un altrove capace di garantire un futuro svincolato dalla precarietà e dalla qualità della vita. Via lo sportello bancario, via l’ufficio postale, via il medico condotto, via la scuola, scarsi i mezzi di trasporto e collegamento. Un patrimonio edilizio e fondiario abbandonato a se stesso e destinato ad andare in malora. Scenari di cui si parla poco sia a livello politico e mediatico. Nel mentre andrebbero “messe a terra“, come si usa dire ora, politiche tese a valorizzare queste realtà e avviare una inversione di tendenza al loro decadimento. Magari con una incentivazione a sceglierle come residenza di chi opera con lavori in smart working (dopo aver dotato questi luoghi di adeguata rete internet e riqualificato il patrimonio abitativo da assegnare in uso a prezzi convenienti). Magari destinando parte di questi paesini ad una modalità diversa di fornire assistenza agli anziani, invece delle solite e fredde RSA. Con riqualificazione delle abitazioni (in cui ospitare gli anziani e a cui assicurare l’assistenza necessaria) collocate intono ad una piazzetta in cui farli ritrovare recuperando il prezioso ruolo del vicinato. Una RSA diffusa ed a dimensione maggiormente umana. Magari attingendo alla preziosa risorsa dell’immigrazione. Accogliendo decine di famiglie di immigrati (in accordo con le Prefetture ed utilizzando gli appositi fondi ministeriali) a cui si potrebbero assegnare lotti costituiti da una abitazione e un tot di terreni abbandonati da avviare a coltura. Con una economia in ripresa e scuole non più destinate alla chiusura per mancanza di bambini. Ed è, infatti, proprio una scuola al centro della vicenda narrata nel film. Che, per mancanza di alunni e destinata alla chiusura, viene salvata proprio grazie alla risorsa immigrazione. Insomma, consigliamo la visione di questo film che, oltre a far passare qualche ora di sane risate, consente di riflettere su cose che sembrano ineluttabili ma che potrebbero non esserlo. Perchè molto dipende anche da noi. Che magari potremmo imparare di evitare ad “abituarci al peggio” che è una delle cose più esiziali e a cui spesso ci inducono coloro che disegnano il nostro futuro sulla scorta dei propri interessi. Vale nel caso in esame, il futuro dei piccoli paesi su cui la Basilicata è fondata, ma anche al futuro di guerra a cui sembra vogliano farci abituare come si sente sempre più ripetere un queste settimane dai nostri governanti nazionali ed europei. Perchè nulla è ineluttabile. Tutto è frutto di scelte compiute da qualcuno. Spesso sulle nostre teste e alle nostre spalle. Contando sulla distrazione e scarsa voglia di lottare alimentata a piene mani. Fiaccati da un lavorio ai fianchi lungo ed effettuato con potenti armi di distrazione di massa. Per cui se anche un’opera cinematografica come questa, o come prima quella della Cortellesi, può accendere qualche lucettina e farci vedere un poco più chiaro, ben vengano. E poi andare al cinema fa sempre bene.

Come dicevamo, la trama (che sconta un codice narrativo cinematograficamente già sperimentato in Benvenuti al Sud/Nord), vede come protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele nel ruolo di maestro e vicepreside, è ambientata nel Parco Nazionale d’Abruzzo, in un paesino di 400 anime, dove la scuola, costituita da un’unica pluriclasse, è minacciata di chiusura per mancanza di alunni. Con un alternarsi di momenti esilaranti, dove viene evidenziato lo sguardo edulcorato del maestro abituato ad osservare le montagne dalla pianura, a passaggi più ruvidi e malinconici dai quali emergono le difficoltà che sfibrano questi territori. Pur con qualche eccesso narrativo e qualche forzatura con lupi, animali notoriamente schivi, che qui compaiono a più riprese, il messaggio di fondo è chiaro così come il desiderio del regista di concludere la storia offrendo una prospettiva di speranza. Una speranza che nel film si concretizza solo grazie alla forza di volontà e all’etica civile dei singoli. Con una denuncia, dunque, dell’assenza di una visione politica finalizzata a riattivare dinamiche di abitabilità nei territori montani e indirizzata ad una inclusione di quello che oggi viene percepito come “un mondo a parte”.