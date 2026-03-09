Un cucchiaino? E l’ altamurano ”Pino” addolcì le pene del marito di Imma Tataranni

Silvano Picerno l’attore altamurano con una filosofia oraziana da ”carpe diem”, che impone di assaporare il gusto pieno della vita ma senza rovinarsela dalla routine del lavoro in un ente pubblico, ha dimostrato di saperci fare nella prima puntata della fiction di Rai Uno ” Imma Tataranni” https://giornalemio.it/cinema/lattore-altamurano-silvano-picerno-nella-fiction-imma-tataranni/ . E nel ruolo di Pino, amico di Pietro (l’attore Massimiliano Gallo, marito della Pm), sa come prendere la vita e gli amici quando si è giù di morale…Una tazzina di caffè, l’immancabile cucchiaino di zucchero e la pratica spinosa (e in giacenza da qualche mese) per autorizzare una società di pannelli voltaici a lavorare sul territorio, a patto che rispetti il paesaggio. Pino,soddisfatto, e l’amico paziente che si prende l’incombenza nonostante le interruzioni continue di energia elettrica. L’amicizia e il caffè valgono più di ogni altra cosa, fino a quel ”Mi mancherai…” che lascerà Pino nella sede della Regione (nella fiction gli ambienti della Camera di commercio di Matera) fino alla pensione.