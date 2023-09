Un colpo al caso…in attesa del 6 dicembre

Pare sia l’ultimo del popolare, creativo ed eclettico Woody Allen del quale è stato diffuso un breve trailer il 15 settembre, in attesa dell’uscita -il 6 dicembre prossimo- nei cinema italiani. Ma dal titolo e dalla trama, descritta da Armando Lostaglio, il colpo di fortuna o del caso , come traduciamo dal francese ” Coup de chance” , ti centra quanto meno te l’aspetti. Quasi come Cupido, l’amorino paffutello e dalle gote rosse che tira fuori dalla faretra la freccia per colpire ”a caso” il cuore dell’innamorato di turno. Che Woody si sia ispirato liberamente ai ”fidanzatini” disegnati dalla matita di Raymond Peynet? Je t’aime…c’èst la chance.

Il caso e il fato secondo Woody Allen



Di Armando Lostaglio

Si può raccontare la nostra esistenza con leggerezza e matura consapevolezza? la nostra vita assomiglia al “Coup de chance” dell’ottantasettenne Woody Allen, che torna a Parigi per dirigere il suo primo film non parlato in inglese: la sua città elettiva si rivela una gradevole digressione sui temi cari al regista newyorchese, a partire dal ruolo che svolge il caso, è non di meno la cultura evoluta nella vita degli esseri umani.

L’ultimo film (forse davvero l’ultimo come ha lui stesso annunciato) del genio newyorchese, narra certo del fato nelle nostre vite talvolta sbandate e mai paghe. La storia apparirebbe addirittura scontata se non ci fosse il tocco di Allen. È quella di Fanny e Jean, che sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Non passa molto tempo prima che i due decidano di rivedersi, e più continua questa frequentazione più i due ex compagni diventano intimi.

Il colpo di scena o di classe del finale racchiude in poche sequenze la poetica di questo autore, amato odiato contestato ma che ancora sa narrare la vita e il fato che la governa, come pochi al mondo…

Ci sovviene Nietzsche:

“Bisogna avere il caos dentro di sé per generare una stella danzante”.