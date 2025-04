U.S. Palmese dei Manetti bros visto con gli occhi di Armando Lostaglio

E’ uscite nelle sale la scorsa settimana, l’ultimo film dei Manetti bros, U.S. Palmese, con la partecipazione di Rocco Papaleo. Il film, proiettato anche al Cinema Lovaglio di Venosa ha avuto tra il pubblico l’immancabile Armando Lostaglio di cui pubblichiamo, integralmente, la sua riflessione in merito.

“L’ultimo film dei Manetti bros assume una definizione immediata: leggerezza. Vede nella purezza di un anziano sognatore il crepuscolo di uno sport, il calcio, tanto bello quanto inquinato da poteri, ostentati ed occulti. A vestire i panni e dare le movenze giuste al protagonista, don Vincenzo, è Rocco Papaleo, credibile, discreto e triste, nel suo accento calabrese di Palmi, costa tirrenica contigua a Reggio. È il film omaggio alla madre dei due registi, originaria della cittadina. I Manetti osano: sfere calciate a rallenty per un confronto fra campo di calcio e vita vissuta. Etienne Morville (Blaise Afonsi) è un vero prestigiatore con il pallone, gioca in un grande club ma ha un pessimo carattere, che lo porta spesso ad essere espulso e restare fuori rosa per squalifiche. Intanto a Palmi don Vincenzo pensa in grande: ingaggiarlo per farlo giocare nella U.S. Palmese, categorie regionali. Partenariato popolare e ricorso al mafioso (non può mancare al Sud). Forza di popolo nel tifo asfissiante e la solitudine di un dignitoso don Vincenzo, vedovo e padre di una bellissima ragazza, Concetta (Giulia Maenza). Tanti elementi riflettono una malinconia moderna in questo film che i fratelli Antonio e Marco Manetti hanno ben girato, con dosi di ironia. Il talento del protagonista cresciuto nelle banlieu parigine che allude al riscatto sociale ma lo dissipa fra discoteche, “veline” e auto di lusso. Sembra la parabola discendente del bizzoso Balotelli, che persino i gossip ormai ignorano. In alcuni tratti il film riflette gli scontati film anni ’80 del Lino Banfi-Oronzo Cana’, con qualche allusione fantozziana: luoghi comuni e un macchiettismo forse eccessivo; per certi versi è un “benvenuti al sud” in chiave meno retorica. Eppure sovviene lo scrittore argentino Osvaldo Soriano, origini italiane, che scriveva di calcio: “lo sport popolare per eccellenza, che non esigeva denaro e si poteva giocare senza null’altro che la pura voglia.” La voglia di giocare o di stare al gioco, disegnare geometrie sulle traiettorie di un pallone, calciato sul campo verde oppure polveroso. Amare il calcio che è metafora della vita: gioco di squadra in 11 ma poi è il talento del singolo a fare la differenza. Ne hanno scritto filosofi come Sartre, poeti come Borges e Gatto, il calcio come rituale e religione che appassionava Pasolini: giocava benissimo da ala. Il regista Werner Herzog idealizza la bellezza del gioco nell’elegante difensore Franco Baresi. Con il filosofo Edilberto Coutinho sforiamo l’antropologia e la politica: “Il calcio se ben praticato è forza di popolo. I dittatori passano sempre, ma un gol di Garrincha è un momento eterno che non lo dimentica nessuno”. Infine, al lucano Rocco Papaleo va l’omaggio ideale di due giovani di Muro Lucano, Juan e Teodoro Farenga che, emigrati in Argentina, 120 anni fa fondarono il Boca Junior, dove giocò il più grande calciatore di sempre: Diego Armando Maradona”.