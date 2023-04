Turisti, migranti e dolori di famiglia. Imma si incazza e tira dritto

‘’ Le puntate di Imma, anche se le abbiamo già viste, sono come la pasta al forno, ancora più buona il giorno dopo…’’ Ve la diciamo così come l’abbiamo sentita, stamattina,al mercato di Piccianello, dopo la quarta puntata della seconda serie della fiction di RaiUno ‘’ Imma Tataranni, sostituto procuratore’’. Ed è vero. Gli ascolti sono sempre alti e rivedere luoghi e personaggi che magari erano forse sfuggiti nella prima stagione della seconda serie, come il ‘nostro’ Giuseppe Ranoia che interpreta da tempo vari ruoli,è motivo di soddisfazione.



E si ha modo di apprezzare storie, contesti, luoghi comuni e modi di pensare e fare che continuiamo a vedere e a sentire. Matera è cambiata con Matera 2019, ma resta un paesone nella mentalità di gran parte dei residenti. Il turismo paga ed è positivo, ma c’è anche il rovescio della medaglia che spazia dai prezzi alla festosa e a volta invadente presenza degli ospiti, come già accaduto e continua ad accadere a Venezia,dove pensano da sempre al numero chiuso, a Firenze, Roma o San Marino. A Matera, poi, dove non esiste, volutamente un piano strategico del turismo, e né figure nei luoghi che dovrebbero contare con competenze ed esperienze di settore, le cose si complicano e non si è credibili. Scelte e protagonismi stellari, con tutti gli anglicismi da vuoto a perdere che continuiamo a pagare.



E allora Imma, costretta, con tutta la famiglia, su disposizione del Procuratore Vitale dopo l’incendio che ha distrutto nei Sassi il locale dei marito, non può esimersi dall’esclamare ‘’ Quanto era bella Matera, quando non c’erano questi…’’ riferendosi a un turista alticcio che chiede in via san Biagio dove sia la Fontana Ferdinandea, con tanto di risposta in inglese…non lo so! Viene da ridere, ma c’è da piangere se pensiamo in che mani siamo. Ma per Imma i problemi sono altri, nella puntata denominata ‘’ Un mondo migliore di questo’’, dopo che la cordata degli affari, che lega mafiosi e politica regionale, ha distrutto il sogno di suo marito Pietro di cambiare vita con un locale nei Sassi, e in qualche modo di tirar fuori la storia con l’avvenente maresciallo Caligiuri per indirizzare in una certa maniera il processo a carico dell’imprenditore Romaniello. E poi gli amori e le amicizie contrastate con la figlia Valentina.



Un calderone esplosivo, segnalatole dal presidente della Regione, che si guarda bene dal riferire…agli amici degli amici la piega che la vicenda sta prendendo. In mezzo due omicidi, strani, in carico al medico legale Carlo De Ruggieri(il dottor Taccardi), che attendono di essere risolti e con la presenza di migranti, sui quali i pregiudizi non mancano tra pettegolezzi di comare di vicinato (e qui l’esperienza della coach Lia Trivisani si nota) e luoghi comuni.



Ma Matera è un porto di mare da sempre, accoglie tutti anche i ciucci e presuntuosi che vengono dalla penisola stellare della mediocrità. Fosse per la Pm aprire un fascicolo ‘’Velocee’’ per danno continuato e aggravato alla identità della tradizione materana.







I PROTAGONISTI DELLA SERIE

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo