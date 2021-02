Coronavirus con o senza varianti, e in attesa di vaccini, del caldo che attenuerà il virus e della buona stella…l’economia del BelPaese e di Matera devono riprendere a marciare con le proprie gambe. Altrimenti finiremo a picco. La pratica dei ristori, della cassa integrazione all’infinto e delle dilazioni ”a scadenza” di imposte e tariffe non può durare. Anche perchè l’indebitamento cresce e non sappiamo a quanto ammonterà la sorpresa… E allora settori importanti come il turismo non possono restare senza programmi, gestiti con professionalità, e con un ventaglio di priorità dell’offerta dei servizi da rimodulare rispetto ai fasti del 2019. E allora se arriveranno piccoli gruppi con esigenze precise di movimentazione non possiamo che essere conseguenziali. Turismo all’aperto- come suggerisce Antonio Serravezza e il gruppo di appassionati in tour nel circondario- praticato con escursioni, a piedi, in bici o a cavallo, tra i rioni Sassi e il Parco della murgia materana, ma anche in città nei musei, chiese o lungo l’itinerario del sistema di raccolta delle acque, non possono che avvenire in sicurezza rispettando le regole. Il sistema e l’offerta, però, vanno certificati e monitorati e con servizi adeguati. Un passo alla volta ma fatto bene. E non dimentichiamo di guardare alla ripresa dei flussi turistici, sia pur limitati, internazionali. Ma servono lungimiranza, organizzazione e professionalità, altrimenti ci ritroveremo ”en plen air” come lo scorso anno…ma senza consolidare nulla. E,allora, guardiamoci intorno. C’è il G20 a fine giugno. E poi? La festa della Bruna? Come? Il piatto piange. Forza con idee, progetti praticabili, tra cultura, natura, alimentare, sport e altro ancora. Abbiamo letto le riflessioni di alcune associazioni alla progetto del comune “E-Matera” per il turismo sostenibile. Bene ora serve senso pratico. Perchè turismo è organizzazione.



TURISMO, LA SALVEZZA E’ NELLE ESCURSIONI ALL’APERTO

Il turismo ripartirà dalle escursioni all’aperto, è l’unica strada possibile, ma è anche quella che si è intrapreso da tempo. C’è voglia di farcela e di rivalsa: il simbolo perfetto per raccontare il turismo che verrà, nell’anno del Covid 2021.

Non sappiamo ancora che anno sarà il 2021 e noi speriamo di tornare al più presto alla totalità della nostra offerta, quella del 2019. Ma in questa fase di incertezza , come la scorsa estate, cerchiamo di salvare il salvabile lavorando al più alto numero di eventi in sicurezza possibile.

L’anno scorso siamo stati tra i primi, in Sud Italia, a prevedere protocolli ben definiti che permettessero ai nostri ospiti una vacanza e uno svago in piena sicurezza. Ma per forza di cose, purtroppo, non possiamo ancora immaginare il nostro futuro solo al chiuso. Certo è che speriamo di rivedere al più presto la possibilità di rivedere eventi al chiuso, musei, mostre, i teatri, i cinema le attività di promozione fieristiche.

Nel frattempo tutti a piedi. Cerchiamo di metterci tutti insieme per studiare un programma perché, grazie a Dio, il nostro territorio è vastissimo e si possono organizzare molti eventi che senz’altro piacerebbero a chi ci viene a visitare.

Peccato che nelle offerte manca ancora la famosa balena millenaria “Giuliana” che insieme al nostro Museo Nazionale Domenico Ridola potevano essere un’attrazione che altre città turistiche ci invidierebbero.

Pensiamo che quest’anno, a prescindere dal G20 del 29 giugno, riunione dei Ministri degli Esteri, a cui farà seguito nella stessa giornata una sessione congiunta con i Ministri dello Sviluppo, al momento non c’è in calendario alcuna iniziativa importante.



Si dovrà spremere il cervello per studiare nell’immediato, perché siamo già a febbraio, nuovi eventi popolari che siano attrazione e contorno a tutto ciò che Matera sa già offrire. Pensiamo, perché no, alla soluzione: cibo, buon vino e natura mi pare ovvio. Fa stare bene e ci potrebbe rendere imbattibili.