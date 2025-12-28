Trucco d’artista con la materana ” Giorgi” sul set di Sandokan.

Non era nel cast degli attori della fiction della Rai ”Sandokan”, trasmessa di recente, ma sul set abbiamo apprezzato la sua maestria, insieme ad altri colleghi del trucco e parrucco, che hanno lavorato sodo e con tanta professionalità nell’esaltare sguardi, espressioni, segnati da passioni, duelli, prove estreme di Can Yaman (Sandokan), Alanah Bloor ( Marianna ”La Perla di Labuan), Alessandro Preziosi (Yanez de Gomera), Ed Westwick (Lord James Brooke), Madeleine Price (Sani), Owen Teale (Lord Guillonk), John Hannah(il sergente MurraY), Mark Grosy (Sarkar), Gilberto Gliozzi( Sambigliong), Samuele Segreto (l’Emilio con la passione dei ritratti) e tanti altri visti su navi, nei porti, nella giungla o a Palazzo. Francesca Giorgino, ”Giorgi”, per quanti lavorano con lei, per attori e attrici, è una giovane professionista innamorata di un lavoro, nato per caso, e legato a una passione per il disegno che l’ha portata undici anni fa a iscriversi all’Accademia di costume e moda di Roma, nel corso di trucco cinematografico. Un avviso visto su Facebook ,che le ha consentito di intraprendere la carriera di truccatrice.





” Ho truccato la maggior parte degli attori degli otto episodi del film Sandokan diretto da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo- dice Francesca Giorgino- a cominciare da Can Yaman e Alanah Bloor. Can Yaman è davvero una brava persona. E’ esigente perchè ci tiene alla sua immagine, vuole essere seguito. E’ davvero un bravo ragazzo e sta crescendo come attore. Lo avevo già conosciuto, avendo lavorato insieme per la serie di ”El Turco”, trasmessa sulle reti Mediaset. Ed è stata una sorpresa ritrovarsi. E’ stato molto contento, perchè sapeva che era nelle ”mani giuste”. E Francesca come altri, quando ci sono produzioni di livello internazionale sa bene che il lavoro comincia presto e che orari e consegne vanno rispettati. ” A volte cominciavamo alle cinque del mattino- aggiunge ” Giorgi”. Altre di pomeriggio e finivamo al mattino. Dipendeva dalle programmazione. Avevamo un paio d’ore di preparazione con Can Yaman, soprattutto quando c’erano frustate, ferite per le scene più cruente o dei combattimenti.Anche per quelli come quando Sandokan combatte con il cobra e perde temporaneamente la vista, affronta e atterra la tigre con un gran balzo…che ha incantato i telespettatori e poi le battaglie dei pirati sui praho e negli assalti ai velieri di Sua Maestà.







Ho truccato anche Marianna, Sani la sua serva e poi altre persone del popolo Volut, sulle quali abbiamo applicato tutti i tatuaggi. Era stato disegnato il look di ogni singolo tatuaggio e poi sono stati stampati e applicati. Nelle scene clou, dove c’era tanta gente, eravamo 25 ogni giorno, a cominciare dal caporeparto assoluto che era Federico Laurenti”. E per Francesca Giorgino ogni produzione è un impegno che la prende con passione e precisione, come se fosse il primo giorno, quando 11 anni fa, cominciò a ”truccare” nel film ”Ben Hur” girato anche a Matera.” Ricordo come se fosse ieri- dice Francesca. Frequentai a Roma un corso di trucchi cinematografici in cui il mio insegnante si ricordava che fossi di Matera e, siccome era il caporeparto di Ben Hur, mi chiamò a lavorare nella mia città. La mia è stata una passione nata casualmente. Ce l’avevo per i trucchi e, prima ancora, per la pittura e il disegno ma non c’era stata occasione per tirarla fuori. Ho frequentato il liceo classico” Emanuele Duni”, mi sono iscritta alla facoltà di Giurisprudenza che non ho completato, ma poi è arrivata l’occasione della vita. Mi sono iscritta al corso dell’ accademia cinematografica e non mi sono più fermata. Ringrazio Federico Laurenti, il mio caporeparto che ha creduto in me tanti anni fa, insegnandomi tutto quello che ho messo in pratica, fino a fare di me la truccatrice che sono oggi. E dandomi questa splendida opportunità di lavorare su progetti come Sandokan. Grazie ancora. ”. Il sogno di una ragazza, allora ventenne, come quello di tanti coetanei che si realizza quando meno te l’aspetti. E qui ci sta il consiglio per quanti intendono seguire la carriera cinematografica.



” Certo, la consiglio -dice Francesca- se la motivazione è forte per questo settore come per altri. Serve tanta passione e spirito di sacrificio. Lavoriamo dalle 16 alle 18 ore al giorno quando va tutto bene. Tutti i giorni per almeno sei mesi all’anno, a seconda della produzione.Ma quando ci sono passione per voler arrivare, fare belle cose, si va avanti. Ho lavorato in Italia e anche all’estero. Nell’ isola di Réunion(Madagascar), come accaduto per Sandokan. In Ungheria a Budapest, sei mesi, per la serie “Il Turco”, tre mesi in Svizzera per il film di Roman Polansky ”The Palace”, un paio di settimane a Malta per ”La sposa in rosso” di Gianni Costantino ”. Ma resta l’aspirazione di tornare a Matera. ” Dopo Ben Hur – aggiunge- non sono più tornata nella mia città. Perchè il lavoro mi ha portata altrove. E il lavoro va. Nel 2026 gli impegni riguarderanno la preparazione della serie tv ”Assassin’s creed”, che riprende il videogioco di successo che andava sulla play station e dovrebbe andare su piattaforma”. E poi la seconda serie di Sandokan… Tutto realistico. Nel mondo del cinema, e non solo, sta prendendo piede l’impiego dell’intelligenza artificiale per risparmiare sui costi di produzione e sui tempi. Francesca ne è consapevole, ma finora la professionalità tutta italiana del suo settore è apprezzata.



”Nel nostro settore sta intervenendo l’intelligenza artificiale -dice Giorgi- ed è una cosa che ci sta mettendo a rischio, noi che ci occupiamo di trucco, costumi e altre professionalità del mondo cinematografico. Per il momento le maestranze italiane anche sono molto richieste in tutto il mondo, perché abbiamo, velocità, passione particolari nel fare tutto quanto. Il problema è che l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più precisa e perfetta e rischia in breve tempo di sostituirci. Speriamo di No, naturalmente. E’ una questione di costi, ma professionalità e creatività sono valore aggiunto in una produzione”. Concordiamo. E con la passione che persone come ”Giorgi” ci mettono nel curare il minimo particolare, perché una scena desti emozioni nello spettatore, il cinema di qualità avrà un futuro e muoverà l’economia. Creando occasioni di lavoro come il suo, nato per caso, nel solco di una passione nascosta e poi valorizzata nel tempo. Francesca, che ha ricevuto il Premio Heraclea nel 2024 a Policoro, coltiva anche altre passioni che sono all’inizio. E’ il bel canto. Voce da soprano con i primi passi tra i Cantori Materani. E non è detto che tra una pausa e l’altra di lavoro non possa far ”innamorare” con la sua voce un compositore, un musicista per una colonna sonora di successo. E’ il cinema è anche questo…Glielo auguriamo. In gamba ”Giorgi” e chissà che, dopo la parentesi di ”Ben Hur” e anche nei primi episodi di Imma Tataranni, tu non possa tornare a lavorare nella tua e nostra Matera.



