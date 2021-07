Note sublimi, profonde quelle di ”Innocente” per le ”improvvisazioni ” del pianista Ron Keemam sulle immagini dei calanchi di Tursi (Matera), che Donato Fusco ha mirabilmente fissato in lungo e in largo in un film che invita a visitare quei luoghi. Con lui hanno collaborato, come consulente un tursitano doc come Salvatore Verde, l’apporto di Maria Musmanno, Rocco Visaggi per il videodrone. le edizioni Mediterranee Record e la Pro Loco di Basilicata, che ha patrocinato l’iniziativa.

il link sul video di Fusco dedicato Calanchi di Tursi