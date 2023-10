Torna la rassegna “La notte dei corti viventi”, per giovani filmmakers

E’ una bella notizia per gli amanti della settima arte ed in particolare per quel segmento che riguarda i cortometraggi, con il fascino che accompagna la capacità degli autori di riuscire a condensare in una manciata di minuti le emozioni e le sfumature di una storia. E’ il regista, attore e sceneggiatore materano Antoni Andrisani (che nel 2002 la tenne a battesimo) ad annunciare infatti, sul proprio profilo facebook, che: “Dopo una lunga pausa, torna, per festeggiare la decima edizione, la “Notte dei corti viventi”, la più longeva rassegna dedicata al cinema esclusivamente lucano.” Il pregio, infatti, di questo appuntamento, come giustamente rilevato è che trattasi di “Una vetrina soprattutto per i giovani filmmakers che avranno la possibilità di testare il proprio lavoro con il pubblico di una sala cinematografica.” Pertanto scrive Andrisani: “Chiunque voglia sottoporre all’attenzione degli organizzatori il proprio progetto (cortometraggio, videoclip, documentario, videoarte) può inviare un file e la liberatoria entro il 12 novembre a lanottedeicortiviventi@gmail.com . Durata massima 15 minuti. La direzione artistica (Antonio Andrisani e Donato Cosmo) si riserva di selezionare a suo insindacabile giudizio le opere da inserire nella rassegna. Il programma sarà proiettato in quattro sale della Regione Basilicata. ” Tra esse il Cine teatro Guerrieri di Matera.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.