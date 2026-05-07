Torna Domenico Fortunato su RaiPlay con il film ”Carmen è partita”

Era da un po’ che non lo sentivamo. E come in altre occasioni l’attore e regista lucano, ormai ci ha preso gusto, Domenico Fortunato ha firmato e diretto un altro film dal titolo ” Carmen è partita”, che sarà trasmesso sabato 16 maggio su Rai Play. Un lavoro con un cast di peso, ambientato -come riporta il comunicato stampa- in un borgo della valle del Tevere, che ospita una storia dove amore, mistero e verità non dette aprono alla riflessione. E su questi temi del quotidiano, e del rapporto tra persone di generazioni ed esperienze diverse, Domenico Fortunato ha realizzato lavori interessanti che hanno incontrato consenso di critica e di pubblico. Non resta che vedere il film, in esclusiva su Raiplay. Ua produzione Altre Storie con Rai Cinema prodotto da Cesare Fragnelli.



IL COMUNICATO STAMPA

Da sabato 16 maggio in esclusiva su RaiPlay

un film di Domenico Fortunato

con

Domenico Fortunato | Giovanna Sannino | Alessandro Tersigni | Antonella Carone

Franco Ferrante | Francesco Giuffrida

con la partecipazione straordinaria di

Maurizio Mattioli

una produzione

Altre Storie con Rai Cinema

prodotto da

Cesare Fragnelli

Da sabato 16 maggio arriva in esclusiva su RaiPlay “Carmen è partita” il nuovo film di Domenico Fortunato, per l’appuntamento settimanale con Sabato Cinema che prevede la programmazione di importanti titoli del panorama nazionale e internazionale. Il film, che vede nel cast Domenico Fortunato, Giovanna Sannino, Alessandro Tersigni, Antonella Carone, Franco Ferrante, Francesco Giuffrida e la partecipazione straordinaria di Maurizio Mattioli, è una storia intima, carica di mistero, ambientata in un suggestivo borgo della valle del Tevere, ed esplora temi universali come le fragilità umane, l’amore e il peso delle verità non dette.



LA STORIA

“Carmen è partita” è una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli ed è un’opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo Ministero della Cultura e con il sostegno di Regione Lazio | Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.

SINOSSI

Oggi, in un antico borgo nella valle del Tevere, Carmen, trent’anni, bella, riservata e da sempre al centro dei pettegolezzi del paese, scompare nel nulla. Lavora come domestica per Amedeo, il sarto del borgo, uomo schivo e solitario, legato a un mondo fatto di abiti d’altri tempi e silenzi mai davvero colmati.

La sartoria di Amedeo si affaccia sulla piazza antica, cuore della vita del paese, dove tutto sembra immobile e tutti sembrano conoscersi. Orfana dei genitori, Carmen è arrivata in paese grazie alla zia Rosanna, convinta di offrirle una vita tranquilla, lontana dai giudizi e dalle maldicenze.

All’inizio la sua presenza incrina gli equilibri di Amedeo, infastidito da quella convivenza inattesa. Ma, poco a poco, tra i due nasce un legame profondo, fatto di complicità, vicinanza e silenzi condivisi. Quando Carmen scompare, Amedeo precipita in uno smarrimento sempre più doloroso: la sua assenza riapre ferite, accende sospetti e lo costringe a confrontarsi con ciò che non ha saputo vedere. Travolto dal senso di colpa e dall’abbandono, dovrà fare i conti con il vuoto lasciato da Carmen e con la verità più nascosta di sé.

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