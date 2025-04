Torna a Matera il JFEST: i giovani al centro del cambiamento

A Matera, dal 9 aprile 2025 al Giovedì 10 aprile, il Cineteatro Guerrieri ospiterà la quarta edizione del JFEST – Il Festival dei giovani, promosso dal Consorzio La Città Essenziale. “Un appuntamento -si legge in una nota- che, anno dopo anno, cresce per partecipazione e contenuti, diventando un punto di riferimento regionale per il protagonismo giovanile.

Il tema scelto per questa edizione – “Pace, giustizia e istituzioni solide” – pone l’accento sull’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030, richiamando l’urgenza di costruire società inclusive e basate su diritti e legalità. Un tema che ha guidato anche il percorso del JCONTEST, il concorso che ha coinvolto le scuole superiori della Basilicata nella realizzazione di cortometraggi originali, dando voce e volto ai sogni, alle paure e alle visioni dei ragazzi.

Durante l’evento saranno proiettati i corti i n gara, valutati da una giuria tecnica d’eccezione composta da esponenti del mondo del cinema, del teatro e della cooperazione. Accanto al voto della giuria, anche il coinvolgimento attivo del pubblico attraverso i

social ha avuto un peso nel determinare la classifica finale, rendendo il processo di valutazione ancora più partecipato e trasparente.

Oltre al contest, la giornata sarà arricchita da panel e momenti di dialogo sul turismo giovanile, cinema come opportunità di sviluppo e prospettive per il futuro, con la partecipazione di dirigenti pubblici, rappresentanti del mondo cooperativo e culturale, e ovviamente gli stessi studenti. La conduzione è affidata al giornalista Antonello Lombardi.

Il JFEST si conferma così un laboratorio di idee, esperienze e immaginazione, dove i giovani non sono semplici spettatori, ma co-protagonisti della narrazione collettiva di una Basilicata che guarda avanti.”

