Tom ”top gun” Cruise? Matera è già “Meteor men”…

A questo punto i frammenti di meteorite, noti come il bolide di San Valentino, finiti a Matera sull’abitazione dei genitori di Gianfranco e Giuseppe Losignore, meritano una produzione stellare o quasi, nella scia di Maverick, il pilota dell’US Air Force che continua a far sognare i fans e anche quanti sperano che si decida a comprar casa in Puglia, come hanno fatto altre star del cinema e dello spettacolo statunitense.



Del resto, a scorrere le cronache dei mesi scorsi, la predilezione per il Salento resta. Ma se ne sa ancora poco, insieme a quella ridda di voci da ”copia e in colla” dopo l’arrivo a sorpresa e con un volo privato, in notturna, all’aeroporto di Bari-Palese. Non avevamo dubbi . Tom Cruise , da quanto riferiscono gli ultimi rumors, resterà su quella pista per utilizzare appieno le potenzialità di un aeroporto , per girare alcune scene del Top Gun 2023 destinato a conquistare appassionati e incassi. Naturalmente se ne sa poco. E al momento nulla per una sua visita a Matera, che è ad appena 5 minuti di volo dalla base. Molti sperano che venga da turista. Ma per girarci un film ce ne passa..forse una sequenza, con l’immagine di un sito Unesco spettacolare.. Si sta alla finestra, anche perchè le film commission di Puglia e di Basilicata -a quanto pare- finora non sono state coinvolte. Per quella lucana siamo al silenzio operativo e non da adesso… Eppure ha sede a Matera, che – piaccia o no- è la meta più ambita da produttori e registi. Al momento, ricordiamo, nella Città dei Sassi sono terminate le sequenze del film ‘Pins and needles” diretto da James Samuel.

A marzo cominceranno le riprese per due produzioni legate alla Rai: Imma Tataranni 3 Sostituto Procuratore della Repubblica e “La luce nella masseria”, del materano Saverio D’Ercole ” che sarà girato da aprile a maggio . E il cinema è una grande opportunità, che richiede professionalità e organizzazione. In Basilicata, su questo piano c’è ancora tanto da fare. Altrimenti si andrà avanti con il ”fai da te” con tutti i limiti e le potenzialità che la cosa comporta. Film e corti di diversa importanza, livello e costi continuano a essere girati. Una risorsa per l’economia locale, come riporta la nota del presidente dell’ ( Associazione Studi Mezzogiorno e Futuro ) (Asmef)Filippo Margiotta.



Potenza, lì 28 febbraio 2023

Comunicato Stampa Filippo Margiotta 28 febbraio 2023

La promozione del territorio, la cultura e le iniziative cinematografiche in generale costituiscono un volano per l’economia lucana, un vero e proprio punto d’incontro per gli operatori del settore e della cultura in generale. Così Filippo Margiotta, responsabile regionale di Asmef ( Associazione Studi Mezzogiorno e Futuro ) che in una nota intende far luce sulle produzioni cinematografiche in Basilicata e sulla forte vocazione del territorio a recepire le istanze del comparto culturale legato alle attività produttive. “Matera a mio avviso rappresenta la principale meta per i registi e gli amanti del set-dichiara Margiotta-le tante produzioni svolte finora lo dimostrano a chiare lettere e la prossima pellicola dal titolo La luce nella masseria evidenzia quanto il territorio materano sia ormai un vero e proprio cult per gli appassionati del settore. Ritengo rilevante in tal senso la presenza nelle vesti di produttore della pellicola dedicata ai 70 anni della televisione italiana di Saverio D’Ercole, materano doc che da anni lavora a Roma e ha un legame forte con la sua città d’origine”. La pellicola che vedrà il cast impegnato a Matera tra aprile e maggio è solo uno dei tanti attrattori della Basilicata: “Sono convinto che anche il film in programma a Potenza, legato alla sfortunata vicenda di Elisa Claps, rappresenti nonostante la tragicità dell’evento una forte relazione tra i due capoluoghi. Potenza, Matera, Metaponto, Melfi, Venosa, le aree della Val d’Agri, del Marmo Platano e Melandro, possono diventare grazie alle bellezze del territorio, la versatilità dei paesaggi e l’ospitalità dei lucani un vero e proprio punto di riferimento per tutte le comunità di Basilicata. In questo contesto anche la Regione Basilicata e l’Assessore alle Attività Produttive, Alessandro Galella sono chiamati a concertare azioni di carattere economico e di promozione del territorio mettendo in campo le sinergie necessarie a valorizzare tutte le iniziative del settore in questione attraverso finanziamenti mirati e specifici. La nostra regione ha bisogno di queste iniziative che a mio avviso possono diventare vere e proprie vetrine e attrattori turistici di forte richiamo economico sia per il settore alberghiero che per quello della ristorazione”.

Potenza, lì 28 febbraio 2023

