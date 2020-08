Orfani, temporanei, del Parcomurgiafilm la voglia di fare e di dare una mano non poteva lasciare sotto le stelle….Saverio Tarasco che cinema Paradiso, fatto di tante stelle sotto i cieli estivi, che scaldano la costa jonica dalla Puglia alla Basilicata. E così Ad agosto il cinema va in spiaggia ogni martedì a Ginosa Marina(Taranto) e ogni mercoledì a Policoro( Matera) l’abbronzatissimo Saverio, che sfida la calura senza applicare alcuna protezione, la costa jonica si trasformerà in una arena cinematografica, con un invito a portarsi solo il telo mare, Al resto penseranno gli organizzatori, bagno di mezzanotte compreso. Ma andiamo per gradi. Per la rassegna ”il cinema in riva al mare” martedì 4 agosto al lido Bahia, a Ginosa Marina nota negli anni Settanta (ne sono testimone…) come la ”Shangai dello Jonio” per la vivacità delle notte del divertimento, propone alle 22 il film Rocketman. Segue l’11 Tutti in piedi al Lido Verde, il 18 al Lido Boomerang ”Il mio nuovo strano fidanzato, il 25 agosto ” Il mio capolavoro’ al Lido La Baita e il 2 settembre ” Tulipani” Amore, Onore e una Bicicletta al Lido Bahia. La formula prevede una anticipazione con un ciak per il cocktali. Se lo gustate con il film il prezzo è di 10 euro. Solo la proiezione 4 euro. Il cartellone , patrocinato dal Comune di Ginosa per il centenario di Marina di Ginosa, è organizzato con la preziosa consulenza dell’Associazione Cinergia e vede come media partner le teste Piazza News e il nostro “Giornalemio.it”

Quanto a Policoro per la prima volta il cinema va in spiaggia. Scorribande culturali, in collaborazione con Beberygo e Besound, la sponsorizzazione di Fe,Vi frutta srl, NaturAgri O-vision presenta ”Tintarella di Luna”. La rassegna, messa a punto dall’associazione Cinergia, parte – riporta una nota degli organizzatori- il 5 agosto sotto un manto di stelle, tra le frescura delle onde e il calore della sabbia, nella splendida cornice del Tropicana Beach, potrete godere la visione dei grandi successi internazionali degli ultimi anni. La volontà è quella di proporre delle pellicole di alta qualità passate troppo rapidamente e in sordina nei cinema nazionali e di immergere quest’esperienza,per la prima volta, nelle magnifiche spiagge di Policoro per una inedita e innovativa valorizzazione del territorio. Scegliete pure il il film che più vi ispira, selezionato da e con la stessa formula e stessi costi visti a Marina di Ginosa. Sono Rocketman in programma il 5 agosto, Tutti in piedi il 12, L’uomo che comprò la luna il 19 agosto, Il mio capolavoro per il 26 agosto. Telo a parte non è escluso, evidenziano, gli organizzatori che possiate vincere un premio. Quale? Sorpresa… Intanto ne parleranno i media partner Siritide.it, Realisti visionari, Sassilive e Giornalemio.it. Tintarella assicurata.