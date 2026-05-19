THE SEA”, il film che il governo israeliano non vorrebbe si vedesse. Proiezione a Matera, giovedì.

The Sea è un film drammatico israeliano del 2025, scritto e diretto da Shai Carmeli-Pollak, con Muhammad Gazawi nel ruolo di Khaled. Racconta la storia di un dodicenne palestinese che cerca di raggiungere il Mar Mediterraneo per la prima volta nella sua vita. E’ diventato un po’ un “caso” o quindi un’occasione per continuare a a tenere alta l’attenzione sulla tragedia palestinese, che è poi la finalità del film che, pur con la sua narrazione mai sopra le righe, con un particolare sguardo traversale affronta proprio il tema dell’oppressione e dell’occupazione dei territori della Palestina da parte del governo israeliano. La proiezione a Matera è prevista giovedì 21 maggio alle ore 19,30 presso il Cinema Il Piccolo (meglio se si prenota al numero 3286772427). L’iniziativa è promossa dal Comitato Diritti Umani di Montescaglioso e parte del costo del biglietto (€ 10) sarà donato all’organizzazione Create Life a sostegno delle famiglie palestinesi.

“Khaled è un ragazzo di 12 anni –scrive Tonino De Pace in un articolo su Sentieri selvaggi– che vive a Ramallah e la scuola ha organizzato una gita al mare. Quando si arriva al posto di blocco tutta la scolaresca viene lasciata passare, ma non Khaled. Il suo permesso è stato rifiutato. Non vedrà il mare e dovrà tornare a casa. Al ritorno dalla gita i suoi compagni di classe gli descriveranno le meraviglie di quella giornata e a Khaled non resta che agire da solo per soddisfare il suo desiderio. Con uno stratagemma arriva a Tel Aviv dove il padre lavora clandestinamente in una impresa edile. La sua scomparsa da casa mette in allarme la famiglia che avvisa il genitore. Lui lascia i suoi colleghi il lavoro e va alla ricerca del figlio. La piccola odissea di Khaled sembra volgere al meglio. L’utopia o la frontiera del mare è il sogno adolescenziale di Khaled, è il suo peregrinare estraneo per le strade della città israeliana, è la sfida ad un regime che impedisce ai bambini di vivere in quel sogno, in quella aspirazione della frontiera, di abitare quel luogo immaginario che alimenti i loro desideri.

Non è soltanto la tragedia del sangue e delle vittime di tutte le età causate dalla sanguinosa oppressione esercitata sul popolo palestinese a devastare gli animi dei vivi, ma è anche il disastro che si produce in tutti i Khaled e le Khaled ai quali è impedito di sognare e di desiderare.

Il cinema e la cronaca in questi mesi ci hanno raccontato i fatti, la storia, la tragedia e la devastazione. Oggi Gaza non esiste più e anche in Cisgiordania, dove il film è ambientato, il clima è quello che avevamo già visto in The Teacher di Farah Nabulsi. The Sea e il suo regista israeliano guardano trasversalmente a questa condizione e il film focalizza l’attenzione sul protagonista adolescente, sul suo viaggio quasi iniziatico in quel rito di passaggio che segna la linea d’ombra di ogni esistenza. La piccola odissea di Khaled nella sua estrema semplicità, come semplici sono i racconti che si offrono ai ragazzi, rappresenta quell’infrangersi dei sogni coltivati e il loro mutarsi in dramma, e rappresenta, nella sua complessità, come complessi sono i racconti che si offrono agli adulti, il tema della responsabilità che abbiamo verso questa adolescenza alla quale sono stati rubati i sogni, le utopie e i desideri. Questo ci obbliga a domandarci quale futuro è stato inventato per questi bambini.”