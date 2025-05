TerraLenta Film Fest: ottima partenza per il festival lucano

In un’epoca di sfide ambientali globali, spesso si guarda alle grandi metropoli come epicentri del cambiamento. Ma spesso è nel cuore pulsante di comunità più piccole, con la loro profonda connessione con il territorio, che possono germogliare idee innovative capaci di risuonare ben oltre i confini locali.

Un esempio emblematico di questa forza propulsiva è rappresentato da Pignola, piccolo paese incastonato nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, che si prepara ad accogliere la prima edizione di TerraLenta Film Festival, un evento internazionale dedicato al documentario e cortometraggio ambientale.

Grande successo per la call dedicata al documentario e cortometraggio ambientale

La risposta alla call for entries, conclusasi il 6 aprile 2025, ha superato ogni aspettativa, con ben 189 candidature pervenute da cineasti e autori provenienti da ogni angolo del mondo. Un risultato straordinario che testimonia il crescente interesse e la vivacità del cinema indipendente e d’autore nel raccontare e interpretare le complesse dinamiche del rapporto dell’uomo con l’ambiente.

Con candidature dall’America del Nord, Centrale e del Sud, Africa, Europa, Asia e addirittura dall’Antartide, questo originale festival ha attirato di fatto l’attenzione di tutto il mondo. Dall’Italia ben 71 candidature, alcune delle quali provenienti dalla stessa Basilicata.

A partire dal 25 maggio la giuria del festival, attualmente impegnata nella valutazione dei materiali candidati, selezionerà 15 lungometraggi e 15 cortometraggi, che costituiranno la selezione ufficiale e verranno proiettati durante le 4 giornate del festival in programma per luglio. Tra questi verrà scelto il gruppo di otto finalisti che concorreranno per i premi più prestigiosi, ossia “miglior documentario lungometraggio” e “miglior cortometraggio”. I restanti film in selezione, inclusi i finalisti, concorreranno per gli altri premi in palio.

Il programma e le date del festival

TerraLenta Film Festival si svolgerà dal 23 al 27 luglio a Pignola (PZ).

Il panel culturale si articolerà in 5 giornate tematiche, con ospiti, presentazioni, laboratori, mostre, rappresentazioni e molto altro. Nello specifico le 5 tematiche sono le seguenti: cinema sostenibile e indipendente, giustizia ambientale e risorse naturali, aree interne e resistenza all’abbandono, riti e culture locali (con focus sulla transumanza), sovranità alimentare e agro-resistenza.

A queste tematiche si aggiunge la realizzazione di un convegno storico della durata di due giorni promosso da “Memento”.

Il panel sarà strutturato in diverse aree: presentazioni e convegni, audiovisivo, area libri, talk area, performance artistiche, gallerie fotografiche, laboratori didattici. In aggiunta ogni mattina sarà possibile partecipare a diversi momenti outdoor, tra escursioni, attività olistiche e laboratori all’aperto.

“Siamo molto soddisfatti – racconta il direttore artistico Fabrizio Gerardo Lioy – dei risultati di questa prima call: sono arrivate candidature da tutto il mondo, sia da autori indipendenti che da case di produzione affermate. Abbiamo iniziato a visionare con la giuria le opere candidate e posso dire che l’idea e lo stile del TerraLenta Film Fest è stato recepito; la qualità dei documentari, i luoghi e le storie raccontate, i molteplici format artistici e narrativi emersi mi danno la conferma di aver raggiunto l’obbiettivo principale, ossia di portare nel nostro territorio – Basilicata – opere cinematografiche capaci di diffondere il tema Ambiente con nuove voci e racconti, destinando al pubblico film che uniscono l’arte visuale con la divulgazione ambientale critica.”

Sul sito https://www.terralentaff.it/ è possibile trovare tutte le informazioni sul festival, tra cui il manifesto, i profili dei membri della giuria e le modalità per sostenere il progetto con una donazione.