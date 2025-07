TerraLenta Film Fest 2025 disponibile il programma ufficiale degli incontri

Pubblicato il programma della prima edizione del TerraLenta Film Fest, il primo festival internazionale in Basilicata dedicato al documentario ambientale, che si terrà nello scenografico borgo montano di Pignola (PZ) dal 23 al 27 luglio. Un festival nato dalla volontà di dar vita a forme artistiche originali e di controcultura, con l’obiettivo di promuovere il cinema documentario indipendente e d’autore, sensibilizzare il pubblico e le comunità sulle tematiche ambientali, favorire spazi culturali di dialogo e apprendimento, supportare la ricerca multimediale in campo e incentivare azioni ecosostenibili.

Il programma si articola in tre diverse esperienze – proiezioni, eventi, outdoor – tutte dense di attività che alimenteranno le cinque giornate di un festival itinerante per il borgo e le aree boschive di Pignola. Ci saranno due sale di proiezione serali, nella piazza storica di S. Nicola e nel palazzo baronale Albano-Gaeta, tre aree dedicate ai numerosi panel culturali, un’area-mercato per gli agricoltori custodi lucani e per l’artigianato, attività outdoor giornaliere dedicate alla conoscenza e all’attraversamento lento dell’areale montano e altro ancora.

Sono 33 le opere da programma in proiezione gratuita e provenienti da tutto il mondo, suddivisi in 30 cortometraggi e lungometraggi in selezione ufficiale e 3 opere fuori concorso. Tutte le opere sono in anteprima in Basilicata, e tra queste figurano 3 anteprime mondiali, 4 europee e 5 nazionali.

Il programma completo è visibile sul sito ufficiale del festival www.terralentaff.it

TerraLenta Film Fest è un progetto di Fuorisentiero, nato per diffondere la cultura dell’ambiente attraverso format artistici e culturali.