Taormina si veste di cinema: al via il 71º Taormina Film Festival

Sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca, il 71º Taormina Film Festival ha preso il via dal 10 giugno, nell’incantevole cornice del Teatro Antico di Taormina. Sotto i riflettori il grande Michael Douglas, ospite d’onore e protagonista della serata inaugurale. In programma fino al 14 giugno, il Festival promette una settimana ricca di eventi, ospiti internazionali e anteprime d’eccezione.

Premio alla carriera e ospiti di rilievo, appunto,

Michael Douglas che ha ricevuto il Premio alla carriera, accompagnato da una coinvolgente masterclass e dalla proiezione restaurata di “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” in occasione del suo 50º anniversario. L’attore ha espresso vergogna per gli attuali assetti geopolitici statunitensi, con un appello per un cinema sempre più inclusivo. Sarà presente a Taormina anche Martin Scorsese il piu grande regista vivente, anch’egli il prestigioso Premio alla carriera e per la proiezione di una versione restaurata di “Taxi Driver” grazie alla Cineteca di Bologna.

Helen Hunt sarà ospite con il proprio Lifetime Achievement Award, riconoscimento al suo talento artistico.

Olivia Wilde riceverà il Taormina Creativity Award, mentre Catherine Deneuve sarà protagonista di una serata di gala al Teatro Antico.

E dunque un Festival ricco di film: in concorso 10 opere, Fuori concorso 13 pellicole, Eventi speciali con 8 serate dedicate al grande cinema. Il film d’apertura: Ballerina (spin off della saga John Wick).

Giuria dei Cariddi d’Oro, presieduta da Oscar winner Da’Vine Joy Randolph, con la costumista Sandy Powell, il vicepresidente di Variety Steven Gaydos e le attrici italiane Alessandra Mastronardi e Ilenia Pastorelli, Madrina dell’edizione: l’attrice Valeria Solarino.

Tiziana Rocca afferma: “La presenza di figure come Douglas e Scorsese sottolinea il nostro impegno nel riconoscere il valore del cinema in tutte le sue forme”. Ha pure evidenziato l’omaggio al padre di Douglas, Kirk.

Il 71º Festival conferma Taormina come vetrina di eccellenza per il cinema mondiale, con un programma che miscela grandi ospiti, tematiche contemporanee e anteprime di prestigio.