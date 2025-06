Taormina Film Festival 2025: Premio alla Carriera a Martin Scorsese e un Festival dedicato alle donne

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Michele Pastore – CineClub Vittorio De Sica Cinit – circa il Tairmina Film Festival 2025

Serata memorabile al 71º Taormina Film Festival, che nel magico scenario del Teatro Antico di Taormina, ha celebrato il leggendario regista Martin Scorsese con il prestigioso Premio alla Carriera. A consegnarglielo è stata la direttrice artistica Tiziana Rocca, protagonista di questa edizione che ha voluto fortemente dedicare il festival alle donne, lanciando lo slogan Cinema è donna, in segno di rispetto, valorizzazione e riconoscimento per il talento femminile in ogni settore.

Visibilmente emozionato, Martin Scorsese ha voluto ringraziare l’Italia e Taormina per l’accoglienza e il premio ricevuto, ricordando con commozione le sue radici. “Le origini italiane della mia famiglia sono sempre state vive nei miei pensieri e nella mia arte. Tornare in Sicilia, vedere questa terra, è come tornare a casa” ha dichiarato.

Il regista ha anche espresso la sua preoccupazione per il clima politico e sociale negli Stati Uniti, affermando: “Viviamo un momento difficile, la democrazia è messa alla prova, ma resisterà. Credo ancora nel potere del cinema di raccontare la verità e di cambiare coscienze”.

Un pensiero lo ha poi rivolto ai pericoli dell’era digitale: “A volte non so più se quello che guardo è reale o creato da un’intelligenza artificiale. La responsabilità del cinema oggi è più grande che mai”. E intanto il suo capolavoro “Taxi Driver” emoziona Taormina. Dopo la premiazione, il pubblico ha potuto godere della proiezione restaurata di Taxi Driver, sotto le stelle di Taormina.

Dunque, il festival diretto da Tiziana Rocca dedicato alle donne, con lo slogan Cinema è donna, celebrando il ruolo femminile nel cinema, nella cultura e nella società, promuovendo storie, talenti e protagoniste che fanno la differenza. “Questo festival è un inno al talento femminile, alle storie che emozionano e ai volti di donne straordinarie che il cinema deve saper raccontare sempre di più” ha dichiarato Rocca.