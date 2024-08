Tanto cuore solidale a Rionero per le serate del Cineclub ‘’De Sica’’

Sei corti che colpiscono nell’anima , che fanno riflettere, commuovere per quel messaggio immediato che il cinema d’autore sa dare, attraverso una piccola storia, una immagine che spiega tante parole e chiede allo spettatore di aggiungerne un’altra. E il risultato, da ricordare,per la mostra CinEtica con Vulture MovieNight, cinema in piazza, in una location di eccellenza mistica e sociale, davanti alla chiesa dedicata al Santo dei giovani, San Gerardo Maiella. Un miracolo? Fa parte della storia del cineclub ‘’ Vittorio De Sica’’ Cinit…e di San Gerardo, naturalmente

Vulture Movie Night XXX Mostra CinEtica



Due serate commoventi sul Sagrato di San Gerardo

Rionero in Vulture. – Sono serate di cinema di grande coinvolgimento: quasi un centinaio di persone in una piazza mistica, quella di San Gerardo, da cui risaliva commozione e riflessione. Sei film brevi di elevato valore spirituale e sociale al tempo stesso. Applausi quasi di liberazione ad ogni film per recuperare il senso del presente, e di una riflessione su chi siamo in questo tempo. Il parroco don Sandro visibilmente emozionato. E’ intervenuto l’attore e regista Giovanni Pelliccia, che ha presentato il suo film Cuore italiano diretto dal russo Viacheslav Zakharov; con la sua interpretazione e le sue parole di gratitudine, ha offerto attimi di convinta adesione verso il cinema, e di appartenenza alla storia in cui tuttavia continueremo a resistere, in direzione “ostinata e contraria”. Questi gli altri cortometraggi: Prova d’amore di Denis Nazari; Stronger di Antonio Petruccelli; Sigma di Aram Manukyan vhe ha inviato un videomessaggio dall’Armenia; A fin di bene di Leonardo Ferro; Eldorado di Mathieu Volpe. A Giovanni Pelliccia una pergamena con la motivazione: Ad un interprete e autore di Cinema, perché continui a coltivare la visione del mondo mediante la macchina da presa, e contribuisca a definire la propria identità, cogliendo la realtà come spazio di relazioni. Di visioni e di visionari avremo sempre bisogno.



Serata successiva con il film corto Seventhyfive diretto da Gianfranco Tiramani, dedicato alle Donazioni Organi e Tessuti promosso dall’Aido, presentato dai responsabili nazionali Biagio Cringoli e Donato Rapone ad oltre 130 spettatori, sul Sagrato della chiesa di San Gerardo a Rionero in Vulture, prologo al film La sala professori del tedesco-turco Ilker Katak, interpretato da una brillante Leonie Benesch. Pubblico rapito, coinvolto, per un’ora e mezza, in un racconto di scuola sceneggiato benissimo, dove le dinamiche fra docenti, dirigenti, studenti e famiglie sono alterate da sospetti e incomprensioni. Soddisfazione dal CineClub Vittorio De Sica Cinit che promuove la XXX mostra CinEtica con Vulture MovieNight, cinema in piazza, in una location di eccellenza mistica e sociale, davanti alla chiesa dedicata al Santo dei giovani, San Gerardo Maiella. La Mostra CinEtica e Vulture Movie Night si svolge con il contributo del Comune di Rionero, il patrocinio di Regione Basilicata, la collaborazione di Parrocchia SS. Sacramento, BasilicataCinema, Cinit, TG7Basilicata, Libera.

Chiara Lostaglio

Comunicazione CineClub De Sica

Rionero in V. 2.8.24