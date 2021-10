Certo che è davvero intrigante chiamare ”La Nuova Carne’ una mostra omaggio dedicata al maestro del cinema David Cronenberg, il cui cognome è stato accostato nella pronuncia -da alcuni- a quello di una nota marca di birra. Ma al Matera film international festival non affidano nulla al caso e la ”nuova carne” , che sa tanto di grigliata creativa che stimola il corpo e la mente, offre a Palazzo Lanfranchi una varietà di proposte da vedere e gustare pezzo per pezzo.



Vi invitiamo, pertanto, a ritornarci fino al 7 novembre, e visionare – una per una- le portate apprezzate da David Cronenberg, nel corso della giornata inaugurale. Svoltasi alla presenza degli organizzatori, di amministratori locali, addetti ai lavori e di belle parole del regista canadese, a suo agio a Matera, anche per i ricordi della Little Italy di Toronto ( ma anche Little Matera, per i tanti compaesani emigrati nel secolo scorso) e per aver portato nella Città dei Sassi la ”vecchia carne” (il suo corpo) . Una battuta o qualcosa di più ?



Dalla locandina della mostra uno spunto c’è, eccome, per attingere a piene mani dai lavori dei maestri italiani del fumetto : Paolo Bacilieri, Simone Biachi, Daniele Brilli, Massimo Carnevale, Giorgio Carpinteri, Davide Fabbri, Massimiliano Frezzaro, Francesca Ghermandi, Massimo Giacom, Tanino Liberatore, Davide Toffolo, Sebastiano Vilella e il ”nostro” Giuseppe Palumbo che ha conquistato fan, amici, parenti, il piccolo Giuseppe Pio con le tavole degli ultimi lavori pubblicati su Linus.





E per dirla tutta anche Michele Capolupo, rigorosamente in nero(mascherina compresa) e marchietto M2o , ha ricordato che il noto deejay Linus (un sogno nel cassetto la sua esibizione a Matera…) si è ispirato al noto personaggio dei fumetti e alla testata per sfondare nella sua professione. Ne prendiamo atto. Ma contano i fumetti e Giuseppe tra un Ramarro , una distrazione al bivio con Rocco Scotellaro e un Diabolik offre tanti spunti di ironia e tratti che fanno divertire e riflettere. Potremmo scrivere ancora ma vi invitiamo a visitare la mostra e ad apporre i vostri commenti sul registro dei visitatori. La mostra “La Nuova Carne. Il Fumetto italiano omaggia il Cinema di David Cronenberg” è co-prodotta dal Matera Film Festival, con COMICON, e realizzata grazie alla collaborazione della Marco Lucchetti Art Gallery di Lugano.