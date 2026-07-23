Tanta morale ne ‘’La città incantata’’ di Miyazaki per CinEtica

Un film di animazione non solo per i piccoli, che quanto a colori, fantasia, personaggi, storie tra bene e male coinvolgeranno anche gli adulti.Riflessioni che chiudono la rassegna CinEtica ,realizzata su iniziativa del CineClub Vittorio De Sica – Cinit, del presidio di Libera Vulture Alto Bradano e della rivista Valori, con il sostegno del Comune di Rionero. Senz’altro una iniziativa valida, interessante, che ha coinvolto un pubblico trasversale di diverse fasce di età e sensibilità. E un esempio concreto, non dispendioso, che porta il cinema tra la gente con film, che hanno ricevuto il giusto tributo in festivale e rassegne specializzate.

La città incantata di Miyazaki chiude la XXXII mostra CinEtica

Rionero in V. – La XXXII Mostra Cinetica a Rionero imperniata in questa edizione sui diritti umani e la solidarietà, si chiude domenica 26 luglio ore 21:00 con otto serate e sedici film in visione, con La città incantata, film d’animazione scritto e diretto da , il maestro giapponese fra i più apprezzati al mondo per le sue geniali animazioni, premiato anche a Venezia con il Leone d’oro alla carriera nel 2005. Per iniziativa del CineClub Vittorio De Sica – Cinit, del presidio di Libera Vulture Alto Bradano e della rivista Valori, con il sostegno del Comune, si chiude con un capolavoro per ogni età: si resta impressionati dalla cura dei dettagli nei suoi film, cui si apprezzano il ritmo rilassato della narrazione, mentre i personaggi sospirino, guardino un fiume scorrere al fine di conferire il senso dello spazio e del tempo. Le fantasie di Miyazaki non intendono parlare soltanto ai bambini e non intendono soltanto consolare, far evadere: sono apologhi, “operette morali” dove il bene e il male combattono l’eterna lotta, con la tenerezza dello sguardo infantile. Il genio giapponese muove le sue animazioni con il candore di personaggi senza età. Con il precedente film La gazza ladra del francese Robert Guédiguian, ci siamo addentrati alla periferia di Marsiglia, città del regista con una storia tenera e riflessiva ad un tempo, con i suoi protagonisti, persone invisibili, carichi di storie e di contraddizioni. Un classico film francese, commedia dai presupposti di valori solidali e di affettività. E come ha scritto per noi il prof. Tonino Pallottino: “un film di altri tempi, anzi attualissimo, laddove intrecci di sentimenti realisticamente descritti, trovano soluzioni mirabili, in perfetta armonia con l’atmosfera favolistica della narrazione.”

C.L. Comunicazione De Sica – Cinit