Peppino,il coraggioso attivista di Democrazia Proletaria e conduttore di Radio Aut nella denuncia del peso della Mafia a Palermo, che pagò con la vita tanto impegno sul campo, e poi sua madre Felicia Impastato che portò avanti per 24 anni una dura battaglia per conoscere la verità sulla morte del figlio. Non credette e respinse da subito le versioni di Stato sull’attentato terroristico e poi del suicidio sulla tragica morte di Peppino. E tanta tenacia fu premiata grazie all’impegno di due magistrati palermitani, Rocco Chinnici e Antonino Caponnetto, che trovarono prove -grazie alle testimonianze di pentiti-sulle responsabiltà del boss locale Geatano ”Tano” Badalamenti – condannato all’ergastolo- mandante dell’omicidio di Peppimo Impastato. E venerdì 22 maggio, in prima serata, su Rai Uno, sarà riproposta la fiction su ” Felicia Impastato” la mamma che non si arrese mai, insieme al fratello Giovanni e ad altri amici per andare a fondo della morte di Peppino avvenuta il 9 maggio 1978,e il cui corpo venne trovato dilaniato lungo una linea ferroviaria. Un giovane che aveva denunciato da Radio Aut e con tanto impegno politico il ruolo dei mafiosi nella vita di Cinisi (Palermo). Madre e figlio, due immagini simbolo da non dimenticare nella storia della lotta alle mafie, per la legalità, la trasparenza, la verità, a volte ostacolata da pezzi dello Stato collusi con l’anti Stato per interessi di potere. Un film , diretto da Gianfranco Albano, da vedere per l’intensità del messaggio e della coerenza dei protagonisti, che hanno riproposto quella parte del Paese sempre in trincea, che non smette mai di lottare per la giustizia, la libertà e la democrazia.

E PER QUANTI VOLESSERO APPROFONDIRE

http://www.antimafiaduemila.com/rubriche/giorgio-bongiovanni/78913-la-fiction-su-felicia-impastato-in-onda-su-rai-1.html