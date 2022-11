Stella d’Argento al documentario “Sentieri di ferro” del regista lucano Luca Curto

Il film documentario “Sentieri di ferro” del regista lucano Luca Curto (originario di Sasso di Castalda) ha ricevuto la Stella d’Argento al Festival del Cinema Italiano di Milazzo, in Sicilia: una manifestazione culturale che ha l’ambizione di valorizzare le produzioni cinematografiche nazionali, portando in concorso film, documentari, cortometraggi e altre forme di audiovisivo.

Il prestigioso premio è stato assegnato a Sentieri di Ferro per la sezione documentari: un viaggio lento ed emozionale lungo una ex ferrovia del Sud Italia, la calabro-lucana, che, abbandonata e dismessa alla fine degli anni ’80 del Novecento, è stata in parte riconvertita in una greenway. Il protagonista di questo viaggio è l’attore lucano Rocco Papaleo. A premiare il lavoro del regista lucano è stata una giuria qualificata presieduta da Ricky Tognazzi e composta da Vincent Riotta, Federico Moccia, Simona Izzo e Mario Falcone.

Curto si è rivelato al grande pubblico con il film breve “Tre minuti e mezzo”, girato nel carcere di Potenza, che ha come protagonisti attori del calibro di Neri Marcorè e Valerio Mastandrea e nonostante la sua età – ha 40 anni – vanta già un’esperienza decennale come regista di campagne pubblicitarie per importanti marchi tra cui Red Bull, Nike, Audi, Armani e Lamborghini.

