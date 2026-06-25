Letteralmente portale delle stelle, uno stargate è una porta capace di creare un contatto tra due punti lontani nello spazio e nel tempo.

E’ questo il caso di quello che accadde un non troppo lontano 23 novembre 1980, domenica, alle 19,34 per 90 interminabili secondi una scossa del 6,9 Richter cancellando la vita di 2734 persone, e l’oggi nel quale il ricordo è ancora vivo ma sopito, e contamina il pensiero ed il vissuto di chi allora non era ancora nato.

Andrea Manicone, regista ed attore potentino, classe 1982, nato esattamente due anni e qualche giorno dopo il terribile terremoto, intelligentemente ha voluto riportare alla memoria di chi c’era, e a scrivere in quella di chi ancora non c’era quell’evento che ha cambiato la vita dei Lucani come quella dei Campani e anche degli Italiani.

Ha diretto ed interpretato insieme al piccolo figlio, Dino, un docufilm, Stargate ‘Terremoto 80’, di indubbio valore storico, con le testimonianze dirette di personaggi ed istituzioni nazionali e locali : Sandro Pertini, allora Presidente della Repubblica, Piero Badaloni, giornalista inviato RAI, Gaetano Fierro, allora Sindaco di Potenza, Costantino Di Carlo, allora sindaco di Balvano, il prof. Ponzo , Università della Basilicata esperto di sismologia.

Sono tornato con la mente indietro a quella sera. Tutto tremava, anche le certezze. Poi il buio per qualche minuto e le visite veloci ai parenti per sapere che stavano bene. A Matera per fortuna soltanto spavento e qualche calcinaccio. Non andò così da Potenza a Balvano e poi in Irpinia.

La natura orografica e sismica del territorio ci aveva appena ricordato che tutto può cambiare in soli 90 secondi, anche meno se le costruzioni cedono prima o se le superfici si allargano inghiottendo quello che c’è sopra.

Forse Andrea Manicone non lo sa, ma da questo lavoro documentaristico cinematografico che ha voluto asettico, sono nate molte domande.

Se è vero come lo è, che tanto è nato dopo il terremoto e, paradossalmente, grazie al terremoto, la Protezione Civile Italiana e l’Università di Basilicata ad esempio come anche nuovi Consorzi industriali, perché oggi sopportiamo ancora spopolamento, crisi dell’agricoltura, carenza e assenza di rete dei trasporti, inquinamento da estrazioni di combustibili fossili e tanto altro? Perché i giovani vanno via?

La politica di cosa si è occupata in tutti questi anni?

Bravo Andrea, hai risvegliato crudelmente la memoria di una ferita ancora non completamente guarita lasciando aperte tante considerazioni. Sono passati 46 anni dal 23 novembre 1980 e abbiamo tanti problemi, forse più di allora, e la politica di cosa si occupa, chi la pratica e come la pratica? E che ci fanno qua tante realtà industriali che hanno soltanto cambiato i rapporti tra le persone ?

Mille domande aperte. Stargate ‘Terremoto 80’ un opera costata due anni di ricerca è certamente da annoverare tra i docufilm che raccontano una storia aprendo ad una visione critica sul presente.

Intercettate le date di proiezione gratuita ed andatelo a vedere.